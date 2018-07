'Better Call Saul': un 'spin-off' a la altura de 'Breaking Bad'

Llevamos más de un año y medio con noticias, imágenes, promos y ayer, por fin, se estrenó 'Better Call Saul'. La cadena AMC decidió lanzarla justo después de 'The Walking Dead' para que así consiga toda la audiencia posible de cara sus próximos episodios, que se emitirán en lunes como horario habitual. El resultado del episodio piloto se traduce una serie arriesgada, que sabe mezclar el drama más contundente con el humor más negro y, lo que más recuerda a 'Breaking Bad', con un desarrollo visual y fotográfico potentísimo.



El episodio arranca con un fabuloso 'flashforward' en blanco y negro que nos muestra a un Saul hundido en la más absoluta de las miserias. Inmediatamente después, la serie retrocede para meterse de en la acción y contarnos quién es ese tremendo personaje que se llama Saul Goodman y cuyo nombre real es James McGill.



La serie te cuenta cómo se gesta el abogado con menos escrúpulos de la televisión; muestra lo mejor y lo peor del protagonista, su desgracia personal, su desesperado estado económico y por otro lado su picaresca infinita y su gigantesca capacidad para sobrevivir en las situaciones más extremas que te puedas imaginar. El final del capítulo, con Saul contra las cuerdas te da una enorme pista de por dónde discurrirá la inclasificable ¿comedia? 'Better Call Saul'.



El equipo de la serie no puede ser mejor: el piloto está dirigido por Vince Gilligan, que coescribe el primer capítulo junto a Peter Gould, que trabajó durante las cinco temporadas de 'Breaking Bad' como guionista y ocasionalmente como director. Se nota, por lo tanto, el toque y la inspiración de la serie protagonizada por Bryan Cranston. Además se realizan dos guiños importantes al entrar en escena Mike y el mismísimo Tuco Salamanca.



'Better Call Saul' está dirigida a los fans de 'Breaking Bad', aunque no de forma exclusiva ni excluyente; cualquiera que busque una serie que se salga de lo convencional tiene en 'Better Call Saul' una firme candidata que en España puedes disfrutar en vídeo bajo demanda a través de Movistar Series.