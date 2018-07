'Better Call Saul' se convierte en el mejor estreno de cable de la historia con casi 7 millones de espectadores en EEUU

La fama de Heisenberg precedía a su abogado, Saul Goodman. A pesar de que ha pasado más de un año desde que 'Breaking Bad' se despidió de la audiencia, su recurdo sigue en la mente de sus millones de seguidores. Tanto es así, que el estreno de su 'spin off' ha batido todos los récords de audiencia.



'Better Call Saul' se ha convertido en el mejor estreno de cable de la historia con casi 7 millones de espectadores en EEUU. La ficción protagonizada por Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk, reunió a 6.900.000 espectadores en la cadena AMC, de los cuales 4,4 millones se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 49 años, según informa el portal Entertainment Weekly.



La cadena de cable acompañó el estreno de 'Better Call Saul' con su serie estrella: 'The Walking Dead' regresó con una audiencia de 15.600.000 espectadores totales, de los cuales más de 10,1 millones pertenecen a la franja de edad comprendida entre los 18 y los 49 años.