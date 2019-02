Alpha, la líder de los Susurradores y otras sorpresas del regreso de 'The Walking Dead'

CLIFFHANGERS PARA RECORDAR

La primera mitad de la novena temporada nos dejó en ascuas. Negan se escapaba de su celda. El padre Gabriel quería ir a Hilltop (donde está Rosita), pero la custodia del criminal se lo impedía. ¿Había dejado la puerta abierta intencionadamente o fue sólo un error? Fuere lo que fuere, el cura, una vez más, lograba caernos un poco peor. Aunque Eugene era rescatado (nunca le perdonaremos que no fuera capaz de trepar por el muro del cementerio), Jesús caía fulminado al ser acuchillado por un Caminante. ¿Cómo era esto posible? Poca sorpresa, sin embargo, pues el rebaño "evolucionado" de muertos vivientes al que se refería Eugene estaba compuesto, en realidad, por hombres enmascarados infiltrados. Los anunciados nuevos villanos de la serie, los Susurradores, se convertían al final del episodio en el gancho esencial para atraer a los espectadores que habían tirado la toalla tras la marcha de Rick. En el baile de idas y venidas tuvimos a Michonne, regresando a Hilltop con Siddiq, y a Carol despidiéndose de su hijo Henry para tomar rumbo al Reino.

A LA CAZA DE SUSURRADORES

'Adaptación', el episodio 9x9, retoma la acción donde la dejamos, en esa suerte de cementerio homenaje a 'La niebla', de Stephen King. A pesar de cerrar la verja para evitar ser perseguidos, un Caminante logra abrirla antes de los títulos de crédito. No hacía falta insistir en este punto tras el ataque sufrido por Jesús. Estos muertos vivientes no son "clásicos", son otra cosa, y la pandilla hará todo lo posible por atraparlos y vengar la muerte de su amigo. Porque, efectivamente, Jesús ha muerto. De ahí que Daryl, acompañado de su perro, y Michonne, de su habitual cara de pocos amigos, salgan a cazarlos. Es en un puente donde Daryl lanza una de sus flechas que derriba a uno de los Susurradores. Cuando cae al suelo, el resto de Caminantes lo devora. Hasta ese momento había pasado desapercibido entre la multitud. Los Susurradores son capaces de camuflarse, susurrándose los unos a los otros. Daryl y Michonne no se van con las manos vacías, pues atrapan a Lydia (Cassady McClincy), la hija de la jefa de los Susurradores.

DARYL, ¿NUEVO LÍDER?

En efecto, Tara se pone al mando porque Jesús confiaba en ella. Sin embargo, Michonne anima a Daryl a ayudar a Tara ocupándose de Lydia directamente pues nadie mejor que él para entender cómo es esta gente que ha sobrevivido de manera tan inusual. A pesar del interrogatorio al que le somete Daryl, Lydia miente (le dice que del grupo sólo queda su madre que debe vagar por el bosque sola) y se guarda los secretos de su gente (que si no, obviamente, se acaba la temporada). Según ella no se dirigen entre ellos con sus nombres y que ocultarse entre los Caminantes los protegía mutuamente (como si los muertos vivientes hubieran podido opinar). Los Susurradores eran buenos, que lo único que hacían era sobrevivir y que mataron a Jesús porque ellos los atacaron primero. De hecho, a Jesús le dice su asesino: "Estás donde no deberías estar". A Daryl, que tiene un espíritu nómada y vivió solo en el bosque durante un tiempo, le debe dar en el coco su filosofía, pues Lydia cree que los muros no perduran. Todo lo contrario a Michonne. Aaron le da la razón a la de la katana cuando le dice que deben encerrarse y protegerse. Aunque Daryl cree hacer bien su trabajo, el que parece empatizar más fuertemente es Henry, que, en la celda de al lado de la de Lydia, logra sonsacarle cómo se llama y evita que Daryl acabe con ella.

EL CÓDIGO DE HENRY

El hijo de Carol no encuentra su sitio. Está enamorado de una chica que no le corresponde (y la verdad es que no hay mucho donde elegir). Como cualquier chaval de su edad (y sin internet, peor aún), Henry se había juntado con unos malotes que se divertían haciéndole bullying a un zombie. Henry, avergonzado por la actitud de sus nuevos amigos, se lo había cargado. Sin embargo, la borrachera le había pasado factura, que también es tener mala suerte para ser la primera vez. Encerrado en una celda como escarmiento, Daryl le aconseja no beber pues el alcohol lo único que provoca es el hacer estupideces. En el Reino, Henry sabía quién era, pero no en Hilltop. La llegada de Lydia podría cambiar su actitud ante la vida. Al menos, ya ha movido ficha con ella.

Negan en 'The Walking Dead' | AMC

LA SOLEDAD DE NEGAN

Si Henry acaba en el calabozo, Negan escapa del suyo. Se trae un toma y daca con Judith, que le apunta con una pistola, aunque Negan la convence para que le deje ir. A ella le tiembla el pulso por el peso del pistolón (que es más grande que ella) y le deja marchar. Eso sí, con una amenaza que, sabemos, se cumplirá en breve. Si le vuelve a ver lo mata. La sonrisa cautivadora de Jeffrey Dean Morgan regresa. Negan huye entonces, respira hondo, pero el agua del río no se puede beber, sólo se encuentra con maniquíes, su hogar está sucio y vacío, con sus colegas convertidos en zombies. A falta de Lucille se carga a los Caminantes con una pala y con una barra de hierro. Vuelve a silbar, algo que pone los pelos de punta, pero sólo por unos segundos. Verle correr asustado perseguido por perros callejeros le hace poner de nuevo los pies en la tierra. No todos son Daryl y Negan decide regresar por donde vino. El que fuera némesis de Rick mira la brújula de Judith, y como si fuera algo premonitorio Judith le dispara mientras conduce en la moto. La hija de Rick es dura de pelar. Recupera su brújula y Negan accede por las buenas a regresar a Alexandría.

Y A PARTIR DE AHORA, ¿QUÉ?

(Este párrafo contiene spoilers del cómic) El episodio acaba con Luke y Alden comentando la posibilidad de tocar música en la futura feria que uniría a las diferentes comunidades de supervivientes. En el cómic, el Festival Harvest, que tendría lugar en Alexandría, acaba en tragedia por culpa de los Susurradores, que matan a Rosita y a Ezekiel, cuyas cabezas decapitadas ensartan en lanzas (marca de la casa para ahuyentar a posibles invasores). Este hecho, o cualquier otro (en la serie podrían ser otras las víctimas), podría acelerar la coalición entre ellos contra los nuevos villanos. Además, son Luke y Alden los que se enfrentan a la madre de Lydia, Alpha, la mujer que los apunta con un mosquetón tras hacerles creer que son un grupo de Caminantes (interpretada por Samantha Morton). En el cómic, Jesús era quien interrogaba a Lydia y Carl perdía la virginidad con ella, así que Henry tiene todas las papeletas para ocupar su lugar. El papel de Negan contra los Susurradores será vital.

'The Walking Dead' | AMC

EL ADIÓS DE MICHONNE

Tras la marcha de Andrew Lincoln (Rick) y la "desaparición" de Lauren Cohan (Maggie), la tercera en bajarse del barco zombie es Danai Gurira, que dejará la serie en la décima temporada. ¿Qué ocurrirá entonces con Michonne? A saber lo que nos tiene preparado la nueva showrunner Angela Kang, vistos los cambios introducidos en la novena entrega. El personaje de Michonne se incorporó a la serie en la tercera temporada y, tal vez, pueda continuar a modo de spin-off como ya ha ocurrido con Rick Grimes. Antes nos tendrán que explicar qué representan las marcas en su piel (como las de Daryl), y qué ocurrirá con el hijo que tuvo con Rick, seguramente, a partir de octubre, ya que Danai Gurira ha confirmado que participará en varios episodios de la décima entrega. A pesar de haber perdido audiencia, 'The Walking Dead' sigue siendo la serie más vista en AMC en EE UU y están haciendo lo imposible por recuperar a aquellos fans insatisfechos que dejaron por el camino. Con los violentos Susurradores lo tendrán más fácil.