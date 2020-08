Unax Ugalde, un marinero sin mar que llega a 'Amar es para siempre'

Recuerden que Ugalde deslumbró a inicios de los 'dosmil' con su papel en la inolvidable 'Báilame el agua', drama sobresaliente en el que compartió cartel junto a Pilar López de Ayala. El actor interpreta a un poeta callejero en un film en el que aportó al guión algunos versos que escribía y leía su personaje, regalo del realizador Josetxo San Mateo que lo había descubierto poco tiempo antes en una serie de la televisión pública vasca ETB.

Una estupenda primera piedra en el cine; y una maravillosa carrera en televisión

'Báilame el agua', dramón juvenil que pasó demasiado inadvertido a pesar de contar con un guión brillante y de unas excelsas interpretaciones, sirvió a Ugalde como trampolín para comenzar una estupenda carrera en el mundo del cine. En el séptimo arte ha participado en films como 'Frío spol de invierno', 'Volverás', 'Alatriste', 'La buena nueva', 'No controles' o 'Bon appétit', comedia gastronómica para la que se preparó recibiendo clases de cocina y haciendo prácticas en restaurantes.

Ugalde también ha trabajado en televisión antes de hacerlo en 'Amar es par siempre': en su juventud lo hizo en series para adolescentes, véase 'A las 11 en casa' o 'Compañeros', y más adelante lo ha hecho en series de esta casa como 'Bajo sospecha', 'Pequeñas coincidencias' o 'La valla', esta última ya disponible en Atresplayer Premium.

Marinero sin mar con parada en 'La valla'

Unax Ugalde explicó en la revista ¡Qué me dices! que es un "marinero sin barco, tengo todos los carnés, puedo llevar 15 personas, me puedo alejar 15 millas de la costa y soy submarinista también, pero no tengo mar cerca, no practico (...) Ahora estoy atracado en el puerto de Madrid, pero me gustaría tener un velerito".

El actor ha pasado también por puertos como 'La valla', distopía que mezlca las relaciones familiares con una dictadura política. Ugalde explicó a Vertele cuáles eran los cimientos de la serie: "Es una familia común, en la que mucha gente se sentirá reflejada, que se enfrenta a una situación extraordinaria y de repente se da cuenta de que tiene la posibilidad de cambiar el destino de su país. Esas dos coincidencias van apareciendo, y creo que ayudará mucho al espectador por la naturalidad absoluta. Todo el mundo se sentirá reflejado en el personaje de Olivia (Molina), o en el mío. Poco a poco irán avanzando y viendo que el destino del país está en sus manos, y podrán cambiarlo. Eso es parte de las grandes ficciones, y de cómo le llegan al espectador".

Sobre la situación política que refleja 'La valla', Ugade explica que la serie no ha querido 'parodiar' a ninguna trinchera política: "En ningún momento hemos querido ir a izquierdas o derechas, de hecho dentro de 25 años no sé si existirá todavía la izquierda o la derecha. Hablamos de un estado que de repente asume un papel, y en nombre de la protección decide quitar las libertades. No sabemos de dónde vendrá ese tipo de gobierno, que cada cual coja su referencia. En ningún momento queremos señalar a nadie, simplemente es un espejo que ponemos en el futuro, y al cual espero que no lleguemos".