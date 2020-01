A Boris Izaguirre le fue directa al mentón en la fiesta de los Premios Icon: "¿Te han elegido por 'icon' o por 'iconazo'?". Otro día mostró sus senos. Y hasta a Miguel Ángel Silvestre lo puso entre la espada y la pared cuando presumió de haber tenido un lío con él.

César Vicente, en la fiesta de Los 40 Music Awards, vio como le sometían con mala suerte a un control de alcoholemia. Pero Pedro Alonso, estrella de 'La casa de papel', fue el que menos se esperaba el dardo de Caramelo.

Porque Susi no se anduvo con rodeos: "¿Sabes que yo estaba enamoradísima de ti de pequeña? Estabas buenísimo, me tenías to loca. Yo me masturbaba pensando en ti de niña. Lo hacía contigo y con David Summers de Los Hombres G".

Omar Montes también se tomó bien el zasca antológico de la reportera revelación: "¿Te asusta algo después de ver a Chabelita recién despierta?". El cantante tiró de ironía ante una cómica que ha estado este fin de semana muy liada en los Goya.

Susi, un huracán en la gala de los premios Goya

Susi Caramelo estrenó ayer un especial sobre la gala de los Goya y con su espontaneidad habitual le dejó claro en la víspera al showman Andreu Buenafuente que no es una experiencia que recordará por positiva.

"Iba muy ilusionada, es mi sueño presentarlos algún día como habéis hecho vosotros, pero he venido con otra idea. Estuve 8 horas y media. Cubrirlos es un coñazo que te mueres. Llegué muy bien vestida y a las dos horas ya estaba sin tacones", explicó.

'Lo de los Goya' con cameos de Pablo Alborán, Israel Rodríguez... y Pedro Sánchez

Susi no se cortó en la gala: le dijo a Pablo Alborán que "el coño le hacía palmas" cuando le escuchó cantar por primera vez, alardeó de compartir vida con el actor Israel Rodríguez y de haberse "follado" al primo del actor revelación, Enric Auger.

También tuvo tiempo de comprometer a Pedro Sánchez, que pasó rápido por la alfombra roja e iba escoltado por un séquito que le hacía inaccesible. Aun así Susi, ni corta ni perezosa, le dijo que creía que era "el nuevo Arturo Fernández".

Su próximo proyecto en el mundo de la televisión: la séptima tanda de 'Cero en historia'

Susi Caramelo tiene un proyecto a la vista. Y es que el próximo 5 de febrero se suma al equipo de 'Cero en historia', que arranca séptima temporada con Joaquín Reyes a la cabeza, Patricia Conde, Raúl Cimas y JJ. Vaquero como colaboradores y Javier Cansado como padrino.

Nieves Concostrina, Dafne Fernández, Javier Botet, María Escoté, Javier Coronas y América Valenzuela también visitarán un espacio que contará con las secciones Del dicho al trecho, Fotomatón, Veraz o Falaz, Continuará y Cachivaches imposibles.