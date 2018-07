Pero no todo para ella es la televisión, ya que tras los rodajes saca tiempo para lanzarse a la escritura. De su puño y letra ha nacido la Colección Miranda, serie de cuentos infantiles de la editorial Edelvives en el que una niña de 8 años cuenta con desparpajo historias increíbles sobre mujeres que hicieron Historia. En la revista TP explica que estos libros nacen de "la niña que yo llevo dentro junto con mi hermano Jorge, con el que me he criado y con el que he escrito esta colección de libros. Miranda tiene ocho años. Es una niña real, curiosa, que le gusta subir montañas como yo, que me he criado en Huesca".

Para Itziar el arte es una manera de canalizar emociones y la creatividad la canaliza como actriz y autora de estos libros feministas, que intentaba suplir a que "nadie sabía nada de mujeres. Nadie. Las mujeres somos tan invisibles que su invisibilidad es invisible. O sea, tú vas al Museo del Prado, de los 1.200 cuadros, ves que solo hay tres de mujeres, de la misma mujer además, y no te sorprendes. Marie Curie está enterrada en el mausoleo de los hombres ilustres de Francia".

Explica Miranda que con esta obra buscaba su necesidad de recuperar a la niña gamberra que fue en Los Pirineos. Pero también aparece encerrada una parte reivindicativa, tal y como explica en El Periódico de Aragón: "Desde luego, los niños no se plantean que los niños y las niñas no sean iguales. Además las nuevas generaciones están siendo mejor educadas que las anteriores. A una persona de 40 años probablemente tengas que explicarle que feminismo no es lo mismo que hembrismo, sin embargo en una clase de primaria es diferente. Todos los niños entienden lo que significa ser feminista". Por suerte.

Es por ello que creó una colección de historias de mujeres para mujeres que se ha convertido en un éxito. Un triunfo profesional que ya había logrado con Manolita, la matriarca entrañable del bar El Asturiano que regenta junto a Pelayo y Marcelino. Cuenta la actriz que la clave del éxito del personaje es que muchas mujeres se identifican con sus madres o abuelas y que su personaje es una luchadora de lo cotidiano que, como ella, siempre tira para adelante en los momentos más difíciles de la vida. Y como lucha ante las complicaciones no le tiene miedo a morir de éxito por este personaje: en realidad, tal y como afirma, le da miedo morirse de aburrimiento.