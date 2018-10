Manel Fuentes, el genio rockero que triunfa con 'Tu cara me suena'

Manel Fuentes, el fan número uno de Bruce Springsteen, afirma que no se cansa del programa tras varias temporadas porque "la sensación vuelve a ser de respeto, nervios... Es similar a un concierto o un partido de fútbol. El equipo es espectacular, los concursantes generan expectativa... Hay tensión en ellos por hacerlo bien y, a partir de ahí, lo que pueda pasar, que es imprevisible".

La improvisación sigue siendo uno de los puntos fuertes de este espacio musical que reina en los viernes noche. La clave de Fuentes es "lidiar con lo que puede venir sin saberlo. Es lo que te pone a prueba. Dar la réplica a un concursante u ordenar el caos. Cuando sales al escenario de TCMS es como cuando salgo con mi banda de rock: sabes el repertorio pero luego hay que hacerlo ante el público y no sabes exactamente lo que va a pasar", explicó en El Economista.

Ahora conduce el show con algunos kilos de menos tras haber superado el reto de la revista Men's Health, pero apuesta por que varios de los aciertos del programa "están en el origen", afirmó a Mujer Hoy. Y añadió: "Cuando un programa tiene alma tiene mucho ganado y creo que este la tuvo desde el minuto cero. Y la tuvo por cómo nos pusimos a trabajar pero también por quiénes nos pusimos a trabajar. El realizador es el mismo que tenía en 'Crónicas Marcianas', a Juana Navarro, mi maquilladora, la conozco desde hace 20 años, que es lo que llevamos en esto de la tele. Y cuando más tiempo pasa creo que más lo valoras, y todo el mundo pone lo mejor de sí".

Aunque cree que la receta del éxito es indescriptible: "Hay una cosa que es talento, otra que es trabajo y la otra que es suerte. También hay alma, que es muy difícil de definir o de saber de donde viene. Creo también que la idea enganchó como ya me había enganchado en mi vida". Fuentes piensa que la televisión se divide en dos apartados: "Creo que hay programas bien hechos y mal hechos. Programas que me interesan o no me interesan. Cosas que me nutren o no. Hay comidas que nutritivamente son malísimas pero dices: 'Es lo que me apetece'. No hay espectadores mejores ni peores. Que cada cual elija en cada momento lo que considere que necesita. Ahora, la satisfacción de que un producto como el nuestro lidere, pues sí. Porque es en este tipo de productos donde yo he puesto mi corazón".

En su faceta personal Fuentes afirmaba a El Mundo que la vida "va de cuidar las cosas en las que crees e intentar vivir a un ritmo mucho más humano. De tener una tarde para tomarte un café con un amigo que lo necesita o poder hacer una entrevista pausadamente. Piensa que a mí me daban un premio Ondas por la noche y tenía el tiempo justo de llegar a la gala, levantar el caballito y pirarme a buscar un avión. Me perdía la fiesta. Ya sé que esto es así, que tiene muchas servidumbres, que hay días que no veo a mis hijos o el trabajo es exigente. Pero hay que buscar un punto más de humanidad".