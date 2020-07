A finales de agosto en Barcelona, bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias, se celebrará el casting final de un proyecto que se verá por Neox, Flooxer o Atresplayer Premium y que cuenta con PlayStation o Twitch como aliados estratégicos.

Un icono millenial

Cruz tuiteó medio broma o medio en serio al productor Tinet Rubira, que había anunciado un nuevo proyecto para Gestmusic, y finalmente se ha hecho con el puesto de presentador. Este icono millennial que presentó 'Club Disney' con 19 años o el emblemático 'Megatrix' de Antena 3, será recordado de por vida por el inolvidable espacio de manualidades 'Art Attack'

Este proyecto conducido en su versión original por el británico Neil Buchanan desde Londres catapultó a la fama a Cruz, que es un hombre polifacético: puso voz a la hormiga Flik en la película de animación 'Bichos' y al hermano de Ron Weasley en la saga de 'Harry Potter'; presentó 'El número 1' en Neox; ejerce de 'pinchadiscos'; y desde hace un par de años conduce 'BricoAttack' en Youtube.

Elrubius y compañía

Elrubius, Willyrex y TheGrefg serán los mentores que liderarán los equipos en 'The Gamers Academy', proyecto que nos mostrará otra cara de Jordi Cruz. Este comunicador catalán vuelve a la primera plana televisiva con este proyecto.

Y decimos vuelve porque en 'Art Attack' se hizo mundialmente famoso, tal y como explicó en 'La resistencia': "Estuve de gira de manualidades en Chile y el día anterior había estado Coldplay en el mismo sitio. No llenaron el recinto. Y al día siguiente fui yo y llene todo por la mañana y por la tarde".

Manualidades

Jordi Cruz ha reconocido en El Mundo que las manualidades se han vuelto a poner de moda durante el confinamiento: "La verdad es que, por suerte, las manualidades han sido una ocupación para mucha gente y ahí un referente es 'Art Attack'. Yo la primera semana fui colgando distintos programas para que la gente luego pudiese verlos".

Sobre las manos que aparecían en el programa, reconoce: "Son leyendas que mejor se quedan en leyendas. Lo que sí es real es que 'Art Attack' era un programa internacional y, entendiendo como funciona la tele, era imposible que las manos fueran distintas en todos los países...".

Tele y radio

Cruz explica en The Rubiew que está feliz tanto en televisión como en radio: "Me siento cómodo en ambos porque en los dos lados hago lo que más me gusta que es comunicar. Sí es cierto que la televisión tiene un nivel de complejidad más alto: hay cámaras, directores, redactores, gente de sonido… Entonces, tú eres una pieza más. A mí lo que me pone de la televisión es que todas esas piezas encajen perfectamente y ver cómo estamos haciendo una coreografía niquelada, nunca mejor dicho".

El presentador de 'The Gamers Academy' explica que "la radio tiene algo mucho más personal porque tú te haces tu autocontrol, al menos en mi caso. Hay una parte en la que estás solo, y hay muchas tardes en las que mi compañera Carol no puede estar y estoy solo. Es imposible poder hacer televisión uno solo. A no ser que seas youtuber y te pongas delante de un ordenador a hablar sin parar. Pero en televisión es imposible. Como mínimo alguien que está grabando".