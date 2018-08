Días de descanso y rosas para Susanna Griso "fuera del convento"

Susanna Griso aterrizó en la casa en 1998, haciendo por aquel entonces tándem con Matías Prats, dúo que fue satirizado con tanto tino en 'Homo Zapping'. Desde entonces no ha parado y no le han dejado de reconocer sus méritos con dos premios Ondas, un premio Joan Ramón Mainat o una Antena de Oro. Algunos de ellos por su labor en 'Espejo Público', que desde el otoño del año pasado arranca más temprano de la cuenta gracias a la aplaudida sección "Un café con Susanna", por donde han desfilado los principales líderes políticos para someterse, todavía con el madrugón en el cuerpo, a las preguntas sobre la actualidad del día que realiza la periodista.

Las claves de su éxito

Preguntada por la receta de su éxito, Susanna lo tiene claro: "La empatía. Siempre me dejo guiar por ella. Ahí hay un punto de intuición, sentido común, sensibilidad que acaba rigiendo dónde pongo la línea roja, hasta qué punto pregunto. Eso conviene tenerlo muy en cuenta cuando estás abordando una historia dramática como puede ser la de una madre que ha perdido a un hijo, o una niña que ha sufrido violencia machista o una agresión sexual, por ejemplo. Siempre hay que intentar hacer ese ejercicio de empatía y pensar qué es lo que querrías contar y cómo querrías hacerlo, y qué es lo que querrías escuchar por la otra parte. Y eso es lo que siempre me aplico".

No asume la presentadora el frívolo papel que quieren darle algunos a la televisión, ya que la gran misión de la mal llamada caja tonta "es el acompañamiento, muy importante en una sociedad tan solitaria como la nuestra. Hay muchas personas que me dicen: "Yo te veo todas las mañanas y no sabes la compañía que me haces". Esa ventanita que tú abres al mundo, que acompaña, que entretiene, que te da otra visión de las cosas, que te puede enriquecer un poquito la vida, es muy poderosa y muy infravalorada".

Susanna de cerca

La conductora de 'Espejo Público' tiene una particular visión del matrimonio que tiene con la profesión del periodismo: "Desde el punto de vista de una monja de clausura, sí. Ese es mi matrimonio con el periodismo, que me lleva a mantener unos horarios propios de una monja carmelita. A veces tengo la sensación de que vivo en un convento". Y es que a las cuatro y media de la madrugada suena cada día el despertador y por suerte para los fans de 'Espejo Público' así seguirá siendo a partir de otoño.