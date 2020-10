El día que se conocieron Jordi Évole y Pau Donés

Esta coproducción de Atresmedia, que cuenta con una potente distribución de Warner Bros., está arrasando gracias al 'boca a boca' del público, que asiste al testamento vital de Pau Donés ante Jordi Évole (que ha recordado que el dinero recaudado por el film irá destinado al Instituto de Oncología de la Vall d'Hebrón).

La historia

Jordi Évole no se esperaba que el cantante, unos días antes de morir, se pusiera en contacto con él: "20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: 'Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla. El resultado es 'Eso que tú me das'. Y nos hace mucha ilusión estrenarlo'".

Donés lo tenía claro: Me estoy muriendo y quería acabar los días conversando con alguien para intentar dar una imagen de persona normal y corriente. El día que me dijeron que me iba a morir pensé justamente en lo otro, en la vida. No tengo miedo, a qué le voy a tener. Nunca me ha dado miedo la muerte. Mi madre se suicidó muy joven y me preparó para unos días antes. 'A lo mejor te tienes que quedar tú al frente de la familia', me dijo".

El cantante de 'Jarabe de Palo' sabía diferenciar entre valentía y cobardía: "No me quiero morir. Tengo cosas que hacer en este momento (…). Tengo ganas de reírme y de llorar. Estoy llorando mucho estos días. Me parece un síntoma de debilidad no llorar. Llorar es un gesto de valentía y de demostrar cómo eres. Y sobre todo tengo ganas de vivir, justo ahora, qué le vamos a hacer. Siempre he sido muy vital, pero en este momento tengo muchas ganas de vivir".

"No estoy enfadado con mi cuerpo ni con mi cabeza, estoy tranquilo y bien conmigo mismo. Estoy en paz (…). Desde el momento en que aceptas que la muerte va contigo y no es algo malo sino que forma parte de la vida, estás más tranquilo", añadía.

Buen rollo

Évole tenía claro que no iba a buscar la lágrima fácil: "Ni él ni yo queríamos hacer una cosa lacrimógena. Ya habíamos llorado antes, la entrevista no podía ser el llanto interno de dos amigos que están despidiéndose. Hablamos mucho de la vida".

Quizás recordaba la estrella de La Sexta el día que conoció a Donés. Fue hace casi veinte años en el programa 'Una altra cosa' que presentaba Andreu Buenafuente en TV3. Évole, que por aquel entonces daba sus primeros pasos como 'Follonero', interrumpía el show y esa noche interrumpió la actuación de Donés.

"Es que siempre cantas la misma canción: 'Bonito', 'Depende' (. . .) No es 'Jarabe de Palo', es jarabe del mismo palo". El artista, que conocía el corrosivo papel que interpretaba Évole, participó del sketch con buen humor y posteriormente incorporó a este 'Follonero' como un amigo del que se pudo despedir, tal y como pueden comprobar en los cines.