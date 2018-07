¿Cómo ha cambiado Mario Casas desde el final de 'Los hombres de Paco'?

Desde entonces hemos disfrutado de su presencia en la pequeña pantalla, 'El Barco', y en la grande: 'Fuga de cerebros', 'Mentiras y gordas', 'Tres metros sobre el cielo', 'Carne de neón', 'Tengo ganas de ti', 'Grupo 7', 'Las brujas de Zugarramurdi', 'Palmeras en la nieve', 'Toro', 'Mi gran noche', 'El Bar' o 'Contratiempo', que se ha convertido en un inaudito fenómeno en China.

Ulises | antena3.com

No tuvo que viajar tanto casas para trabajar a las órdenes de su amigo Fernando González Molina, de su admirado Álex de la Iglesia o del mismísmo Antonio Banderas, ganando gracias a sus películas 4 Fotogramas de Plata, dos premios Feroz, una Biznaga de Plata como mejor actor en el Festival de Cine Español de Málaga o el Premio ACE de Nueva York al mejor actor revelación por 'Tres metros sobre el cielo'. Currículum de impacto, sobre todo porque Mario Casas se atrevió en 2016 a hacer algo a lo que nadie se atreve en su profesión: parar.

"Llevo un año parado. Han llegado guiones, pero por decisión propia... paré. Hay que intentar escoger bien. Es necesario parar, viajar, estar con tu gente, porque el trabajo se vicia. Y en un año maduras mucho. Es bueno mirar con distancia los proyectos e ir poco a poco, porque como te dicen los grandes... es una carrera de largo alcance. En eso intento hacer caso", señaló a Kinótico antes de su retorno.

Mario Casas es Kilian en 'Palmeras en la Nieve' | atresmediacine.com

Aun así es difícil olvidar a Aitor Carrasco en 'Los hombres de Paco' o su papel en las adaptaciones de los libros de Federico Moccia, en las que interpretó a un problemático joven: "Hache". Quizás este papel le costó que algunos le etiquetasen injustamente. Amalia Enríquez le preguntó sobre el calificativo que más le incomodaba y Casas no se lo pensó: "Prepotente".

Este adjetivo le molesta mucho, aunque tal y como reconocía en Grazia cada vez nota más respeto y menos prejuicios absurdos: "Cada vez hay más respeto. Noto que me estoy haciendo mayor, que ya no soy tan joven. Dentro del cine y en la sociedad española cada vez se reconoce más mi trabajo, y existe un respeto brutal. Ahora mismo los paparazzi me dan igual... si hay algo que más que daño, me da pena, es el hecho de que hoy en día se pueda decir cualquier cosa; se puede inventar cualquier cosa, y hay que tener cuidado con las redes sociales, donde puede salir una noticia que no está contrastada".

Mario Casas en 'EL Barco' y en 'Contratiempo' | Atresmedia

Añadía Casas: "Se está tendiendo mucho a que para que haya noticia, muchas veces directamente se las inventan, y por eso se leen muchas cosas que no son ciertas y que lo único que quieren es que cliques en una página en internet para tener visitas. Hay que empezar a mirar un poco para dentro y tener cuidado, porque se puede causar daño a la gente".

El tiempo todo lo cura y el 22 de diciembre Casas concluyó el rodaje transcurrido entre Barcelona y Budapest de 'El fotógrafo de Mauthausen', biopic del mítico fotógrafo Francesc Boix que será interpretado por este sobresaliente actor que ha aprendido a sacudirse las etiquetas a base de trabajo.