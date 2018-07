¿Cómo ha cambiado Luis Fernández desde el final de 'Los Protegidos'?

Y este fue el singular trampolín del que se sirvió Luis Fernández, aka "Perla", para interpretar a un chico que había pasado por orfanatos y centros de acogida y que tenía el poder de la invisibilidad: "Culebra". Este personaje le ayudó a irrumpir en el mundo del cine con apariciones en películas como 'Tres metros sobre el cielo' o 'XP3D'. Pero, ¿cómo ha cambiado este actor tras el final de 'Los Protegidos'? Es cierto que el último capítulo, emitido el 13 de junio de 2012, se produjo tan solo 9 días antes del estreno en los cines del taquillazo 'Tengo ganas de ti', que le reforzaría gracias su entrañable papel de mejor amigo del protagonista del film, Mario Casas.

Pero desde entonces, Fernández no ha parado: participó en series de Antena 3 como 'Fenómenos' y fue uno de los protagonistas de 'Mar de Plástico', volvió al cine con 'Afterparty', 'Barcelona, noche de verano', 'Asesinos inocentes' o 'Mi gran noche', y se estrenó como presentador de 'Vergüenza ajena Made in Spain' que emitió Neox. Pero aunque haya pasado el tiempo Fernández no ha olvidado a 'Los Protegidos', sobre la que firmaría un reencuentro de la serie si "Culebra" se convirtiese en el malo malísimo de esta serie.

Aun así, Luis Fernández sigue con la ilusión del primer día. Y tal y como confesó en una entrevista, se dio cuenta que quería ser actor profesional cuando hizo "el primer casting de 'Los Protegidos'. Bueno, hice mi primer videoclip con mi colega Darmo y me dio la oportunidad de dar el salto a este mundo. Cuando estaba con Priscila Delgado en el casting de 'Los Protegidos', aluciné. Que una niña de 7 años te emocione tanto con mis 25 años es muy fuerte, que venga y te rompa el corazón es único". Ya cuando era niño era fan de 'Farmacia de Guardia' y soñó con estar dentro de 'El Show de Truman', situaciones que quizás ayudaron a su posterior éxito.

De ser actor le vuelven loco "las sensaciones. Cuando estás actuando con un compañero, mirándole a los ojos y esas cosas que sentimos que el resto no puede sentir, o siente pero de otra manera. Yo me quedo con eso, los ratos que paso actuando con mis compañeros". Pero no todo es positivo, en especial porque tras el éxito televisivo recibía "200 llamadas al día. Si pudiera reventar todos los días un teléfono para descargar tensión, lo haría". Unas llamadas que no utiliza para acercarse a las mujeres, porque él se reconoce que no es "nada ligón", ni tampoco reparte su móvil entre las fans porque tilda de "ridículos" a los que utilizan esta estrategia para encontrar novia.