'ByAnaMilan': La nueva comedia de Ana Milán en la que seguirá maravillándonos con sus anécdotas

Pero lo mejor, claro está, eran las respuestas de Milán. Y es que la actriz mezclaba su afilada ironía con un carácter 'de armas tomar'. Pero no se lo pierdan: los seguidores de estos hits virales están de enhorabuena porque Atresplayer Premium continúa con su batería de apuestas.

Y entre las novedades brilla 'byAnaMilán', que estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y arranca grabaciones este mismo mes de septiembre. No se la pierdan...

El giro

El punto de arranque de 'byAnaMilán' nos mostrará a la actriz en un gran momento: se va a casar con el amor de su vida y va a protagonizar un peliculón. Pero, atentos a sus pantallas, un giro derribará bodorrio y film.

¿Cómo reaccionará Milán? La actriz, según avanzan su creadores, se apoyará "en sus amigos más fieles, su carácter y la gracia natural que la acompaña, Ana luchará por sobrevivir como sólo ella podría hacerlo".

El equipazo

Rómulo Aguirrellaume dirige 'byAnaMilán', cuyos productores ejecutivos son Montse García, Sonia Martínez y David Troncoso y como coproductoras ejecutivas figuran Lucía Alonso-Allende y Candela Izquierdo. Almudena Ocaña, Aurora Gracià, Diego Pinillos y Javier Galán escribirán unos guiones donde se mezclará ficción y realidad.

Y, por supuesto, a la cabeza del reparto de esta serie que cuenta con el sello Series Atresmedia se encuentra Ana Milán. Recuerden que no es la primera vez que la actriz trabaja para esta casa, ya que antes lo hizo en otras series de éxito.

Ana Milán en Atresmedia

Ana Milán ha participado en series de la casa como 'Física o química', 'Amar es para siempre' o 'El tiempo entre costuras'. Pronto la veremos, además de en 'byAnaMilán', en lo nuevo de 'Veneno' y en 'FoQ: el reencuentro'.

Pero no solo de la tele ha vivido esta actriz. Y es que además ha participado en algunas obras de teatro ('5mujeres.com' y 'WILT u Hoy: El diario de Adán y Eva'), en varias películas ('Al final del camino', 'El hombre de las mariposas' o 'Muertos de amor), y ha firmado varios libros ('Sexo en Milán', 'Voy a llamar las cosas por tu nombre' o 'Loba: antología moderna de hijas artistas').

Libre

Ana Milán es tal y como se la ve. Bien lo sabe Quique Peinado. El colaborador de 'Zapeando' aseguró que coincidió una vez con la actriz "por una cosa de trabajo. Era una presentación en la que había mucha gente, era algo importante".

Peinado asegura que por la noche se fueron a tomar "la típica copa de compromiso con los jefes. Vas allí a hacer cuatro corrillos y te quieres ir a casa. Y Ana no estaba. La escribo y le digo: Ana, ¿dónde estás" y ella me dijo 'Ah, no. Yo a estas cosas no voy'". Y es que la actriz, tal y como explica el colaborador de La Sexta, prefirió quedarse en el hotel viendo la televisión.