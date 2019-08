Y si hablamos de bricolaje en nuestro país debemos poner en valor 'Bricomanía', que este verano ha cumplido un cuarto de vida y mil programas. Recuerden que este espacio nació como una especie de hermano pequeño del programa de cocina de Karlos Arguiñano.

De hecho, la productora del cocinero de Antena 3, Bainet, es la encargada de realizar este programa que se emite cada domingo por la mañana en el canal femenino de Atresmedia, Nova. Mucho ha llovido desde que el 23 de julio de 1994 se estrenase el programa, pero 'Bricomanía' ha logrado mantener su esencia y su naturalidad. Ya lo saben: "fácil, sencillo y para toda la familia".

Dos titanes del norte

Kristian Pielhof e Iñigo Segurola son ya parte de nuestra familia, Estos dos vascos de pro nos han enseñado todos los trucos del bricolaje y la jardinería con su estilo inconfundible. 'Bricomanía' es un espacio didáctico que ayuda a sus espectadores a hacer chapuzas, ahorrar y en definitiva, a vivir felices.

Cristina Pedroche, Iñaki López, Eva González, Jorge Fernández, Wyoming, Pablo Motos, Karlos y Eva Arguiñano no faltaron al especial de un programa que en su etapa en Atresmedia ha sido visto por más de 34 millones de españoles en algún momento.

Los inicios

Kristian hizo balance en la revista Diez Minutos sobre este cuarto de siglo: "Puedo resumirlo en lloros y alegrías. Nunca imaginé que llegaríamos a cumplir mil programas. Recuerdo que para hacer el primero, para TVE, tardamos catorce o dieciséis horas en grabarlo y sólo se emitieron 16 minutos, además de la presión del director del programa".

El presentador recuerda que los inicios no fueron fáciles: "En esa época lloré mucho, luego todo se fue estabilizando y nos hemos ido adaptando a los tiempos y a la audiencia, hemos ido ampliando el equipo y creo que ahora comunicamos mucho mejor. Detrás de mí hay todo un equipo y a veces nos reímos, a veces lloramos, otras cantamos y otras nos emborrachamos, pero todos tenemos muchas ganas de hacerlo bien y tirar para adelante".

Segurola echa la vista atrás y dice que no tenía demasiada confianza: "Entré en el mundo de la televisión muy escéptico. Estudié paisajismo (el que proyecta los jardines) y no quería que me asociasen como el jardinero de la tele. Al final me decidí, he aprendido mucho al tiempo que enseñaba mis conocimientos y ahora mismo soy más jardinero que paisajista".

Historia de nuestra televisión

'Bricomanía' es uno de los escasos espacios que supera el cuarto de siglo en nuestra televisión. En esta categoría podríamos recordar otros programas como el de Arguiñano, 'Informe Semanal' o 'En portada.

El programa de Nova se ha convertido en un clásico moderno de la industria audiovisual española. Su sintonía es parte de la educación sentimental de una generación. Y sus presentadores, tantas veces parodiados por 'Homo Zapping', ya son iconos pop. Larga vida a 'Bricomanía'...