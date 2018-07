Arturo Valls, el jefe ideal para la mayoría de los españoles

Pero Arturo Valls también ha tenido tiempo para demostrar sus dotes de actor en series como 'Cuéntame un cuento', 'Fenómenos' o 'Vive cantando'. Este verano aumentará su currículum conduciendo la principal apuesta de Antena 3 para el periodo estival: 'Improvisando', que según él es "una especie de heredero de 'Me resbala' pero con más improvisación y mayor importancia del humor físico". En este espacio Valls pondrá a prueba a sus invitados con pruebas llenas de humor a través de juegos de improvisación que se desarrollarán en un escenario giratorio.

Pero en verano también tenemos ocasión de verlo en el cine. Tras participar en cintas de la casa como 'Villaviciosa de al lado' o 'Los del tunel', ahora está en las salas 'El mejor verano de mi vida', comedia protagonizada por Leo Harlem. En 'Los del túnel' también ejerció el papel de productor. Y en este campo tiene buena fama, ya que los españoles creen que Arturo Valls es el jefe ideal, según una encuesta publicada este año por Adecco, donde también figuraban Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Pau Gasol, Will Smith, Barack Obama, Bill Gates, Amancio Ortega, Juan Roig, Andreu Buenafuente, Jordi Évole, Dani Rovira, Paco León y Antonio Banderas.

Aun así Valls nos demuestra cada tarde su espontaneidad o falta de vergüenza, en el buen sentido de la palabra. Cuenta el valenciano en El Periódico que esta virtud es genética: "Después de vestirme de fallera… Creo que es una cosa genética lo de no tener vergüenza. Al final te lo llevas a la tele sin poder estudiarlo, porque no hay ningún manual. O lo tienes o no lo tienes. Si a eso se suma que te gusta agradar y ver que el público disfruta contigo, pues por qué no dárselo. Y si te ganas la vida con ello, fenomenal".

El presentador afirma que cuando su hijo lo ve por la tele "al principio se preguntaba por qué su padre se viste de mujer, pero ahora pienso que lo comprende. Y lo disfruta un montón: ya va poniendo sus caritas y sus voces. Tiene ese espíritu gamberrete del padre". También pone voces Valls, que ha participado como actor de doblaje en la película de 'Bob Esponja' o en la saga 'Madagascar'. Eso sí, este showman hace un ejercicio muy recomendable, que es el de no llevarse el trabajo a casa: "A veces, cuando estás en tu salsa con amigos comiéndote una paella o bebiendo un gin-tonic sale una canción, un disfraz o una broma. Pero en circunstancias normales, no. La gente pretende que te subas a un taxi después de 14 horas de trabajo y te pongas a hacer reír al taxista".