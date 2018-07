Leo amenaza con contar todo lo que sabe de Sandra

Antena 3 estrena esta noche en prime time el segundo episodio de la segunda temporada de Los Protegidos, la serie que protagonizan Antonio Garrido, Angie Cepeda, Sandra Fernández y Luis Fernández y que mezcla elementos fantásticos en el marco familiar y combina variados géneros y tonos: el thriller con ciertas dosis de comedia.



"UNO DE LOS NUESTROS"

Después de que Mario casi pierda la vida, todo vuelve a la normalidad... O eso parece, porque la aparición de un cadáver trastoca la vida en Valle Perdido. Y más aún cuando se sabe que el principal sospechoso de la muerte es... Andrés.



Jimena y Mario, aún dudosos de su inocencia, idean un plan para ayudarle. Lo que no esperan es que ese plan ponga en peligro a uno de los miembros de la familia... Y no es el único peligro para los Castillo, porque Leo se ha convertido en una bomba de relojería a punto de estallar… y amenaza con contar todo lo que sabe de Sandra justo cuando ella ha decidido volver a Valle Perdido.



Pero Sandra, antes de regresar, tendrá que afrontar un reto mucho más importante: salvar su vida. Pues sus perseguidores acechan a sus padres, esperando que ella aparezca... Culebra, ajeno a todo esto, finge no echar de menos a Sandra. ¿Pero está dispuesto a renunciar a ella y embarcarse en una relación seria con Claudia?