Fox estrena la octava y novena temporadas de 'Cómo conocí a vuestra madre'

“Cómo conocí a vuestra madre” es una creación de Carter Bays (guionista de la serie de animación “Padre Made in USA)” y Craig Thomas (“Ali G”, el show que consagró a Sacha Baron Cohen), definida como “el reverso de una historia de amor”. La serie presenta un prometedor comienzo, que va a más a medida que avanzan los episodios y la trama, basada en la relación de un grupo de amigos unidos por relaciones de pareja, se complica.



Al final de la séptima temporada de “Cómo conocí a vuestra madre”, supimos que la mujer con la que está a punto de casarse con Barney es Robin y no su prometida Quinn (Becky Newton, “The Goodwin games”, “Betty”); además Marshall y Lily tienen a su primer hijo Marvin; y Ted da un giro radical a su vida sentimental cuando vuelve a llamar a su antigua novia Victoria (Ashley Williams, “Margin call”, “Almacén 13”), que decide dejar a su novio plantado en el altar tan sólo unas horas antes de casarse.



En los primeros episodios de la octava entrega que llega a FOX en septiembre, Ted Mosby seguirá con su historia y contará todo lo que pasó justo antes de que se celebre la boda entre Barney y Robin, dos novios que tienen sus dudas sobre el sí quiero. Veremos cómo Ted convence a Victoria para que le escriba una carta de despedida al novio que está a punto de dejar tirado en el altar y sabremos cómo Quinn se entera de que Barney tuvo una relación Robin en el pasado, algo que no debería preocuparle ya que Robin acaba de iniciar una relación estable con Nick (Michael Trucco, “Revenge”, “Killer Women”).