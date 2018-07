Eric McCormack y Debra Messing, juntos en 'The Mysteries of Laura'

Esta noche en Cosmo TV Eric McCormack y Debra Messing, los dos protagonistas de 'Will & Grace', se reúnen en un nuevo capítulo de 'The Mysteries Of Laura'.



Este episodio supondrá un punto y aparte en la emisión de la serie, que retornará al canal el próximo domingo 12 de abril con nuevos capítulos de estreno.



'The Mysteries Of Laura' es una dramedia (género que mezcla elementos formales del drama y la comedia) que mantiene el espíritu de la serie española original y que nos acerca a Laura Diamond, una extraordinaria detective de Nueva York que como muchas madres trabajadoras debe compaginar su complicada vida personal con su intensa y sagaz actividad profesional.