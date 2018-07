Maisie Williams se enteró por Twitter de su nominación a los Emmy

Este jueves se conocieron las nominaciones a los premios Emmy. En una conexión especial, la cadena ABC retransmitió en directo el fallo. Mientras que Anthony Anderson conoció 'in situ' su nominación, Maisie Williams no supo que su trabajo en 'Juego de Tronos' había sido reconocido... hasta que entró a Twitter.



"@GameOfThrones wtf ARYA KIDDING ME?!!". La actriz reaccionó así al ver el 'tweet' de la cuenta oficial de 'Juego de Tronos'.



No es la primera vez que sus reacciones en las redes sociales se convierten en noticia. Hace tan sólo unas semanas, la actriz de la serie de HBO contestó a un titular machista sobre ella.



Y con motivo del estreno de la sexta temporada de 'Juego de Tronos', Williams compartió con sus seguidores de Instagram la velada que disfrutó con unos estudiantes que vieron el primer capítulo.