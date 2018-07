Todos los ganadores de los premios Emmy

MEJOR DRAMA: 'Juego de Tronos'

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA: Viola Davis, 'How to Get Away with Murder'

MEJOR ACTOR DE DRAMA: Jon Hamm, 'Mad Men'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA: Uzo Aduba, por 'Orange is the New Black'

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA: Peter Dinklage, por 'Juego de Tronos'

MEJOR DIRECCIÓN DRAMA: 'Juego de Tronos'

MEJOR GUIÓN DRAMA: 'Juego de Tronos'



MEJOR COMEDIA: 'Veep'

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA: Julia Louis-Dreyfus, por 'Veep'

MEJOR ACTOR DE COMEDIA: Jeffrey Tambor, por 'Transparent'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA: Allison Janney, por 'Mom'

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA: Tony Hale, por 'Veep'

MEJOR DIRECCIÓN COMEDIA: Jill Solloway, por 'Transparent'

MEJOR GUIÓN COMEDIA: 'Veep'



MEJOR MINISERIE: 'Olive Kitteridge'

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE: Frances McDormand, por 'Olive Kitteridge'

MEJOR ACTOR DE MINISERIE: Richard Jenkins, por 'Olive Kitteridge'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN MINISERIE: Regina King, por 'American Crime'

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE: Bill Murray, 'Olive Kitteridge'

MEJOR DIRECCIÓN EN MINISERIE: Lisa Cholodenko por 'Olive Kitteridge'

MEJOR GUIÓN EN MINISERIE: Jane Anderson por 'Olive Kitteridge'