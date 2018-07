'Juego de Tronos' da la sorpresa y recoge el Emmy a la mejor serie

'Juego de Tronos' se ha hecho con el Trono de Hierro de la televisión. Tras cinco temporadas, la serie de HBO ha recibido el reconocimiento de la academia no solo en los aspectos de producción (arrasa en las categorías técnicas), sino también como una de las ficciones que ha cambiado la forma de ver y hacer la televisión.



La 67ª edición de los premios Emmy, celebrada este domingo en Los Ángeles, ha tenido como anfotrión a Adam Samberg. Con numerosos guiños a la situación política que vive EEUU (a Donald Trump le han debido de pitar mucho los oídos esta noche), ha sido una gala que gracias a los guiños y scketches de otros presentadores como Amy Poehler o Jon Stewart, habría sido mucho más soporífera de lo que fue.



Esta edición se puede resumir diciendo que ha sido la noche de 'Juego de Tronos'. La serie basada en los libros de George RR Martin (que ha acudido a la gala para celebrar no sólo el triunfo de su serie, si no también su 67 cumpleaños) ha hecho pleno y ha recogido cuatro premios: mejor dirección (David Nutter) y mejor guión por el capítulo final de temporada "Mother's Mercy"; mejor actor secundario, para Peter Dinklage; y mejor drama, dando la sorpresa al arrebatarle el último Emmy que podría recoger 'Mad Men'.



El triunfo de 'Juego de Tronos' ha ensombrecido la despedida de la serie de Matthew Weinner, que dice adiós con un único (y esperadísimo y merecidísimo) premio: tras ocho años consecutivos nominado, Jon Hamm ha podido subir al escenario a recoger un Emmy por su interpretación de Don Draper.

"Creo que ha habido un error" ha dicho Hamm nada más subir arrastrándose al escenario de los Emmy. No ha sido así para sus compañeras Christina Hendricks y Elizabeth Moss que se han vuelto a quedar con las ganas de recoger un premio por sus papeles de Joan y Peggy en la serie de AMC, que puso punto y fianl el pasado mes de mayo.

Viola Davis se hizo con el Emmy a mejor actriz protagonista por su papel en 'How to get away with murder', desbancando a Taraji P. Henson ('Empire') o Claire Danes ('Homeland'). Con su papel de Annalise Keating, Davis es la primera afroamericana en conseguir este premio.



No es la única que ha subido al escenario a recoger un Emmy. Otra de las sorpresas de la noche ha sido Regina King, que ha recibido el reconocimiento por su papel en 'American Crime' con un Emmy a la mejor actriz de reparto en miniserie.



Uzo Aduba vuelve a recoger un Emmy por su inmenso trabajo como Crazy Eyes en 'Orange is the new black'. Este año, con las modificaciones a la hora de nominar, la serie de Netflix se encontraba en las categorías de drama y Aduba ha recibido el Emmy a la mejor actriz de reparto en drama.