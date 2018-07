Los nominados a mejor actor de drama son...

Los Emmy reconocen la trayectoria televisiva de actores, actrices y de la industria televisiva estadounidense en general. Durante este año ha habido actores que han pisado fuerte en el panorama dramático televisivo, y para que estés al tanto de quiénes serán los protagonistas de las series que lucharán por conseguir una de las ansiadas estatuillas, vamos a realizar un pequeño repaso de los nominados a mejor actor de drama.



Bryan Cranston ('Breaking Bad'): quién ya obtuvo el Emmy en varias ocasiones por interpretar a Walter White, es uno de los actores favoritos para llevarse el premio, pues sería el último Emmy que podría conseguir en la piel del protagonista de ‘Breaking Bad’.



Jeff Daniels ('The Newsroom'): interpreta a un famoso periodista y presentador de informativos en la serie creada por Aaron Sorkin, vuelve a optar a este premio que ya consiguió el año pasado por este mismo papel, que sin duda fue una de las grandes sorpresas de la noche.



Jon Hamm ('Mad Men'): no sabemos si el actor que da vida a Don Draper en ‘Mad Men’ obtendrá este galardón, lo que está claro es que sin ninguna duda se ha convertido en el ganador del título "el eterno nominado", ya que éste es su séptimo año consecutivo en optar a los Emmy en esta categoría, sin haberlo conseguido ningún año. Además, todas las quinielas apuestan a que podría volver a ser candidato en esta misma categoría el año que viene con los últimos capítulos de la ficción de AMC.



Woody Harrelson ('True Detective'): ya consiguió un Emmy por su interpretación en la serie 'Cheers', también compite en esta categoría. En esa ocasión con un drama, la serie revelación del año, 'True Detective'. El papel de Martin Hart, un veterano detective de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal de Luisiana, podría darle su segundo Emmy.



Matthew McConaughey ('True Detective'): otro de los pesos pesados de esta serie policiaca ha entrado pisando fuerte en los Emmy 2014. El actor que este año ha conseguido el Globo de Oro y el Oscar por la película 'Dallas Buyers Club' podría redondear el año con un Emmy. McConaughey es uno de los favoritos a convertirse en el mejor actor dramático de esta edición, gracias al personaje de Rust Cohle, detective de la Policía Estatal de Luisiana, recién llegado de Texas (al comenzar la historia) donde también trabajaba de policía, y compañero de Hart.



Kevin Spacey ('House of Cards'): el actor que puede presumir de tener dos Oscars por las películas 'American Beauty' y 'The Usual Suspects', vuelve a repetir nominación en los Emmy, por su personaje en 'House of Cards'.