¿Quien dijo que The Walking Dead tan solo trataba de zombies? AMC quiere recordar a los académicos que votarán las nominaciones a los premios Emmy que la serie va mucho más allá y que se trata de un drama que pone de manifiesto el factor humano en un situación límite para la humanidad.



Ocho carteles, publicados en exclusiva por The Hollywood Reporter, en los que se puede ver a los protagonistas de la serie bajo el claim "Something human, for your consideration" ("algo humano, para tu consideración").



Según la ejecutiva de AMC, Linda Schupack, "'The Walking Dead' es una serie que pone de manifiesto preguntas sobre la misma existencia" por lo que su nueva campaña se centra "en esos momentos emocionales de gran alcance, y las actuaciones que ponen de relieve estas mismas preguntas".