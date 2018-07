'Breaking Bad' se sienta en el trono de los Emmy

La 65ª edición de los Premios Emmy ya es historia. La gala de entrega de los premios que concede anualmente la academia de televisión estadounidense (Academy of Television Arts & Sciences) no ha logrado mantener el entusiasmo deseado y ha decaído en numerosas ocasiones.



Neil Patrick Harris ha sido el maestro de ceremonias en una gala que, teniéndole a él como coductor, ha contado con numerosos momentos musicales.



Como cada año, las nominaciones en la categoría de comedia han sido las primeras en descubrirs (salvo la de mejor comedia, que se guardó hasta el final junto a la de mejor drama). Una categoría muy repartida este año.



'Modern Family' y 'Veep', que han recibido dos premios, son las comedias más galardonadas. Jim Parson repite como mejor actor de comedia y la sorpresa fue para Merritt Wever, mejor actriz de reparto por 'Nurse Jackie', que no se lo espera y salió corriendo.



SORPRESA EN LA CATEGORÍA DE MINISERIE

Otra de las sorpresas de la noche fue el premio a la mejor actriz protagonista de miniserie, que fue a manos de Laura Linney por su papel en 'The Big C'. Jessica Lange tendrá que esperar otro año más para subir a por su Emmy. en cambio, su compañero de reparto en 'Asylum', James Cromwell, sí que ha recibido el premio como mejor actor de reparto.



Tras arrasar en los Emmy Creativos, 'Behind the Candelabra' se ha alzado con los premios más importantes en la categoría de miniserie. Michael Douglas ha subido a recoger el Emmy como mejor protagonista, al igual que Steven Soderbergh ha recogido el de mejor dirección de miniserie por 'Behind the Candelabra', que ha recibido también el de mejor miniserie.



JEFF DANIELS ARREBATA EL EMMY A BRYAN CRANSTON

Parecía que se había entregado ya. Era obvio para todos: el Emmy al mejor actor este año tenía un nombre, Bryan Cranston. Pero no, la academia nos ha dejado con la boca abierta.



La gran sorpresa de la noche ha sido en la categoría de mejor actor de drama. La interpretación de Jeff Daniels como Will McAvoy en 'The Newsroom' ha arrebatado el Emmy a los grandes favoritos: Bryan Cranston ('Breaking Bad'), Damian Lewis ('Homeland') y Jon Hamm ('Mad Men'... ¿algún día subirá a por un Emmy?).



Menos mal que en la categoría femenina no nos han dado otra "sorpresa" con Kerry Washington. La actriz Claire Danes repitió como mejor protagonista por su interpretación de la agente Carrie Mathison en el drama de Showtime 'Homeland'. No ha sido el único premio para la serie (que regresa el próximo domingo): Henry Bromell ha ganado un Emmy póstumo (falleció hace unos meses) por el guion del capítulo "Q&A".



'BREAKING BAD', MEJOR SERIE

A pesar del "robo" de Jeff Daniel a Bryan Cranston, 'Breaking Bad' no se va con las manos vacías. La ficción creada por Vince Gilligan ha sido reconocida como la mejor serie. Un emocionado Gilligan ha dado las gracias a todo el reparto y a la cadena AMC por apostar y arriesgarse al emitir 'Breaking Bad'.



Anna Gunn, quien interpreta a la odiada Skyler White, ha subido al escenario a recoger su Emmy como mejor actriz de reparto, En cambio, Aaron Paul y Jonathan Banks se han quedado con las ganar de recger un premio, ya que ha sido Bobby Cannavale el que se ha llevado el Emmy al mejor actor de reparto por su Gyp Rosetti de 'Boardwalk Empire'.