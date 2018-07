"Esperábamos la nominación a la mejor serie. Lo demás es un extra"

Este pasado domingo, la familia Crawley volvió a abrir las puertas de 'Downton Abbey'. Recibieron a 8,6 millones de espectadores, convirtiendo a la serie de ITV en lo más visto de la noche. El próximo domingo, los condes de Grantham vuelven a tener una importante cita: la 64ª edición de los Premios Emmy.



Michelle Dockery, que interpreta a lady Mary, está nominada a la mejor actriz de drama, junto a sus compañeros de reparto Hugh Boneville, Maggie Smith, Brendan Coyle, Jim Carter y Joanne Froggat. Aunque la nominación que más deseaba el reparto era el de Mejor Serie para 'Downton Abbey'. Hablamos con la actriz sobre los Emmy y la nueva temporada de la serie.



PREGUNTA: ¿Qué se siente al estar nominada a los Emmy?

RESPUESTA: Fue emocionante. La nominación que estábamos esperando todos era la de Mejor Drama (para 'Downton Abbey') y simplemente

con tener esa nominación, era genial. Todo lo demás es solo un extra. Es estraordinario recibir 16 nominaciones, que demuestran la calidad de la serie.



P: El Castillo de Highclere es otro personaje más de 'Downton Abbey'. ¿Se ha convertido ya en un hogar para usted?

R: Ya lo es, pero me sigue abrumando cada vez que ruedo allí. Es tan hermoso... especialmente en los días soleados. Después de tres años, todavía me quita el aliento. El castillo en sí mismo es simplemente impresionante. Durante el rodaje, lo tratamos con respeto; no se permite ni comer ni beber dentro.



P: ¿Viajaremos a los locos años 20 con la serie?

R: Se intuye la época, especialmente gracias al personaje de Shirley MacLaine (interpreta a la madre de Cora Crawley), que al ser americana, aporta la energía de esos años. La década de 1920 fue un periodo de cambios.



P: ¿Cómo ha sido trabajar junto a Shirley MacLaine?

R: Nunca me he sentido abrumada, ha sido un placer. Recuerdo la escena de cuando ella llega a Downton, que repasa a sus nietas. Nos dijeron: "Chicas, ¿podéis quitar esa cara de adoración de vuestros rostros? Recordad que simplemente es vuestra abuela". No podíamos, ERA Shirley MacLane. Ha sido maravilloso trabajar con ella, tiene la misma energía que el personaje que interpreta.