Bésame, bésame mucho: Los mejores besos de las series en 2018

David con Julia en 'Bodyguard'

El encorsetado personaje de Richard Madden desata muy pronto su pasión con la secretaria de Estado y da lugar a escenas muy tórridas en una de las series británicas más exitosas del año.

El beso de Petra con J.R. en 'Jane the Virgin'

Rosario Dawson interpreta en 'Jane the Virgin' a J.R., la abogada de Petra. Lo que empieza siendo una relación profesional acaba en algo mucho más íntimo.

El primer beso de Jack y Rebecca en 'This is us'

Después de una cita terrible se obró la magia y Jack y Rebecca se besan por primera vez en la última temporada de 'This is us', que ha explorado los inicios de su relación.

Klaus y Caroline en el final de 'The Originals'

La esperada aparición de Caroline en 'The Originals' culmina con un beso entre Claus y Caroline que cierra para siempre su historia de amor. ¡Qué emotivo!

Raven y Shaw en 'The 100'

La atracción entre Raven Reyes y Miles Shaw parecía evidente en la última temporada de 'The 100' y con este beso expresaron lo que sentían el uno por el otro. ¡Pura química!