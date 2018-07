"Queremos que el espectador atraviese la pantalla y participe en 'Top Chef'"

El plato fuerte de la tercera jornada del FesTVal ha sido la presentación de la nueva temporada de 'Top Chef'. Antena 3 estrenará este miércoles, a las 22:30 horas,el programa que cuenta con un jurado de lujo, compuesto este año por Alberto Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero.



"Desde que entre comenzamos el rodaje del primer programa, me sentí como si estuviera en mi casa", nos cuenta Roncero sobre su experiencia en 'Top Chef'. Para Alberto Chicote "los concursantes tienen cada año más y más nivel". En esta edición, las pruebas a las que se enfrentarán sorprenderán a concursantes, espectadores e incluso al jurado. "Cada programa tiene una razón de ser, siempre hay una conexión entre pruebas".



"No diría que es una tercera temporada, si no un nuevo 'Top Chef'" ha dicho Susi Díaz durante la presentación de esta nueva entrega del programa, que muy pronto llegará a Antena 3.