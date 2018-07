'Amar es para siempre' se vuelve "más social" en su nueva temporada

Es la primera serie diaria que acude al FesTVal de Vitoria, la cita televisiva nacional por excelencia de la temporada. 'Amar es para siempre' ha presentado su nueva temporada este martes en la VII edición del festival y para ello han viajado hasta la capital vasca algunas de las nuevas incorporaciones y otros "clásicos" de la ficción líder de la Sobremesa, que estrena temporada el próximo 4 de septiembre.



Los actores y actrices Lola Herrera, Toni Cantó, Elia Galera y Armando del Río, entre otros, se unen al reparto de la cuarta temporada de la serie y no han querido perderse su presentación en Vitoria. "Estoy contenta, he aceptado trabajar en amar porque me ha gustado el personaje y puedo compatibilizarlo con el teatro. He llegado y me ha parecido que era una serie en la que llevaba trabajando mucho tiempo", nos cuenta Lola Herrera sobre su incorporación a la serie de Antena 3, donde no trabajaba desde 'La casa de los líos'.



La nueva entrega promete incluir tramas relacionadas con toreros, guardias civiles y continuar con las tramas que se iniciaron en temporadas pasadas en el Asturiano o en el hotel. Aunque esto es solo un aperitivo de todo lo que esconde la nueva temporada de la serie de Antena 3.



"Esta temporada de 'Amar' va a ser mucho más social, tratará temas que parecen que son prehistoria pero pasaron hace nada", explica Anabel Alonso, que a partir del 4 de septiembre continuará interpretando a Benigna.



Quienes también seguirán al frente del Asturiano son Manuel Baqueiro e Itziar Miranda, que nos adelantan que "va a haber conflictos en nuestra familia, se va a poner la cosa seria". "Estamos felices de presentar en el FesTVal la nueva temporada, siempre nos han cuidado mucho y tenemos mucho orgullo y agradecimiento de poder presentarla", nos dicen sobre la presentación de temporada en Vitoria.



Toni Cantó vuelve a la televisión de la mano del doctor Eugenio Martos. "Ha sido una acogida estupenda. Recuerdo que el primer día tenía 25 páginas de guión y me dije "ay Dios", pero realmente todo el equipo ha hecho que sea un aterrizaje fácil".



Elia Galera y Armando del Río llegarán a 'Amar es para siempre' a partir del 4 de septiembre para interpretar a Adela Vázquez y Tomás Contreras. "Mi personaje lleva un salón de belleza, así que he aprendido a poner rulos y a hacer cardados. Lo peor es levantarte a las 5:30 horas para que te los pongan a ti", nos confiesa entre risas la actriz.