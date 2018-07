"Con 'Bajo Sospecha' recuperamos el género policíaco que buscábamos en Antena 3"

"Con 'Bajo Sospecha' recuperamos el género policíaco que buscábamos para Antena 3', comenta Sonia Martínez, directora de ficción de Atresmedia TV, una serie que tiene como punto de partida la desaparición de una niña.



Esta nueva ficción contará con 10 capítulos en esta primera temporada y mantendrá en alerta al espectador, al igual que a los propios actores quiénes desconocen, por el momento, la identidad del culpable. "Pretendemos que el espectador esté buscando pistas desde el primer capítulo" ha explicado Teresa Fernández de Bambú Producciones. "Sospechamos todos de todos", nos ha contado Alicia Borrachero, una de las actrices de 'Bajo Sospecha'.



Esa continua sospecha será la clave de esta serie que contará en su primera temporada con un caso único y cerrado. Los actores no saben quien es el culpable, pero nosotros si" confiesa Sonia Martinez, directora de ficción de Atresmedia TV, "Nos planteamos la serie como un cluedo".



Blanca Romero, una de sus protagonistas, nos ha contado que cuando termina el rodaje y llega a su casa, sigue obsesionada por saber quién es el culpable, "Es una serie que invita al espectador a descubrir que ha pasado". También ha afirmado que "Quiero emborrachar a Ramón Campos (Bambú Producciones) para que me diga quién es el culpable".



Otro de los personajes clave de 'Bajo Sospecha', Lluis Homar quién ha explicado que se va a meter en la piel de un personaje totalmente nuevo para él. "Yo estoy feliz interpretando al Comisario Casas ya que así sé que no soy el asesino ¡soy el bueno!".



Alicia Borrachero, nos ha contado que su personaje es una mujer que sufre mucho, pero que tiene mucho que esconder, "Mi personaje es muy delicado y me causa pudor ya que hay personas que están pasando por esa situación".



Por su parte, Pedro Alonso, otro de los actores, ha comentado que "Me gusta que la serie dé tiempo al espectador para que se pregunte y descubra. ¿Cómo se armará solo?. Me intriga".