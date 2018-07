Atrévete a saborear el Reto 'Top Chef'

'Top Chef' calienta fogones. Su primera parada será Vitoria: el programa presenta su segunda temporada en la sexta edición del FesTVal. Alberto Chicote, Susi Díaz y Yayo Daporta presentan en la capital vasca un reto gastronómico. ¿Te atreves?



El próximo 4 de septiembre podrás degustar los 3 pintxos exclusivos que ha preparado el jurado de 'Top Chef' en los restaurantes vitorianos Gardoki (C/ Angulema, 4), La Huerta (C/ Eduardo Dato, 41), Perretxico (C/ San Antonio, 3), Puerta Grande (Pza. del Renacimiento, 1) y Saburdi (C/ Eduardo Dato, 32).



Los comensales tendrán que estar atentos en su degustación, ya que los tres pintxos tienen tres ingrdientes en común que tienen que descubrir. Para confirmar que participan, tendrán que hacerse un 'selfie' degustando los pintxos y subirlo a Twitter con el 'hashtag' #RetoTopChef con los ingredientes que tienen en común.



Entre los participantes que acierten los 3 ingredientes, y además envíen el selfie con los pintxos más original, se sortearán los siguientes premios:

.- 1 cena para dos personas en La Huerta.

.- 1 cena para dos personas en Puerta Grande.

.- 2 libros del programa firmados por Alberto, Susi y Yayo.

.- 1 suscripción anual a la revista Top Chef.

¿Aceptas el #RetoTopChef?

Consulta las Bases del concurso en retotopchef.com