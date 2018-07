Alejandra Andrade: "Veremos españoles muy valientes que se atreven a contar realidades muy duras"

Alejandra Andrade, una de las reporteras de 'En tierra hostil' nos ha contado que este nuevo proyecto para Atresmedia TV, estará compuesto de 10 capítulos y se centrará en torno a 10 lugares conflictivos del planeta donde viven españoles que viven realidades muy duras, "Los españoles nos cuentan su realidad y a través de ellos conoceremos las historias".

Además, nos ha explicado que 'En Tierra Hostil' van a tener 3 ingredientes muy importantes: se trata de historias inéditas de españoles, lugares conflictivos o lugares donde ocurren cosas que normalmente no se cuentan, donde es muy difícil meter una cámara de televisión y donde los periodistas no son bien recibidos, "porque no quieren que se vea esa realidad", ha comentado, y lugares peligrosos donde los españoles viven con miedo "cada país es un mundo a parte".



Con estos reportajes viajarán a muchos lugares como Colombia, Venezuela, México o Brasil."Por ejemplo grabamos con una de las bandas criminales más importantes que operan ahora mismo en Colombia" y "conoceremos como se estructuran, como trabajan, como matan, como secuestran"., ha afirmado. En Venezuela viviremos en primera persona como es la industria del secuestro, "Muchos españoles lo están pasando muy mal debido a la violencia y a la inseguridad" o en México donde la lucha contra el narcotráfico cada vez es más importante.



También nos ha contado que estos reportajes han sido mucho más complicados de grabar que "Encarcelados" al estar en plena calle sin ningún tipo de seguridad y surgen más complicaciones, "vas a grabar con una persona y luego se echa para atrás porque le da miedo".

"Vamos a ver a españoles muy valientes que se han atrevido a contar realidades muy duras", un gran trabajo que esperan que guste mucho al espectador. Reportajes muy interesantes que confía y espera que gusten al espectadore. "Hemos conseguido entrevistas brutales que para un periodista son un regalo".