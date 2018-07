Grandes estrenos en la semana del FesTVal de Vitoria

El Palacio de Villasuso, situado en el centro de Vitoria, acogerá del 4 al 9 de septiembre la cuarta edición del FesTVal. Este año el festival de televisión estrenará en exclusiva los nuevos programas de ficción y no ficción de las cadenas y presentando las novedades más interesantes de sus diferentes parrillas. En esta nueva edición contará con la participación de Antena 3, TVE, Cuatro, Telecinco, La Sexta, ETB y Canal+, entre otras, además de las que colaboran en el Ciclo Green.



El FesTVal arranca hoy mismo con la inauguración de la exposición 'Nuestras Series', una muestra de los objetos y atuendos más interesantes de las ficciones de la cadena. En la sala Espacio Ciudad (San Prudencio, 30) se podrán ver más de 60 elementos de las series que triunfan en Antena 3, entre los que destacan el traje de novia de Amaia Salamanca en 'Gran Hotel' o los trajes de Viriato y Galba en 'Hispania'.



ESTRENOS DE 'IMPERIUM' Y 'FENÓMENOS'

Dos de los platos fuertes de Antena 3 para la próxima temporada se estrenarán en la semana grande de la televisión en Vitoria. 'Imperium', la serie que continúa la historia de 'Hispania', se presentará el próximo 5 de septiembre en el FesTVal. 'Imperium', rodada en los estudios Cinecittá de Roma, está protagonizada por Lluis Homar y Pepe Sancho.



El viernes 7 llegarán los fenómenos paranormales de la nueva comedia de Antena 3, 'Fenómenos'. El último proyecto de ficción de Nacho G. Velilla que cuenta con Ana Polvorosa, Julián López y Kira Miró como protagonistas, entre otros, se trata de una comedia sobre el día a día de un programa de radio sobre sucesos extraños.



ANTENA 3 APUESTA POR EL ENTRETENIMIENTO

El programa revelación de la pasada temporada, 'Tu Cara Me Suena', presentará a sus nuevos concursantes el próximo 6 de septiembre. Su prenetador, Manel Fuentes, estará en Vitoria para desvelar los rostros que este año participarán en la segunda edición del programa de Antena 3.



Antes, el martes 4 de septiembre, Paula Vázquez y Roberto Leal, presentarán la nueva apuesta por el entretenimiento de la cadena: 'Te lo mereces'. Un programa solidario para el prime time de la cadena que se estrenará próximamente. Un novedoso formato que combina tensión, sorpresa y emoción, bajo una importante premisa: 'guardar el secreto'.



El FesTVal será el lugar donde Cuatro estrene el miércoles 5 de septiembre su nuevo espacio de humor y actualidad, 'Guasap!', presentado por Dani Martínez. Telecinco también presentará su nuevo talent show, 'La Voz', que supone la vuelta a la cadena de Jesús Vázquez.



'GRAN HOTEL', DOBLEMENTE PREMIADA

El sábado 8 de septiembre, el FesTVal de Vitoria cerrerá su cuarta edición con una gala de clausura en la que se entregarán los Premios Pasión de Críticos de FesTVal. La serie de Antena 3 'Gran Hotel' recogerá el galardón a Lo Mejor del año, que compartirá con el programa de La Sexta, 'Salvados'.



Pero éste no será el único reconocimiento que reciba la ficción producida por Bambú para Antena 3. Los afiliados al sindicato de guionistas ALMA han premiado a 'Gran Hotel' como la mejor serie española estrenada en el último año.



'El Hormiguero 3.0' también recibirá un premio en la gala de clausura del FesTVal, el Premio Joan Ramón Mainat.