"Antena 3 ha conseguido la comedia definitiva con 'Allí Abajo'"

"Todo el teatro sale contentísimo tras ver 'Allí Abajo'. Creo que Antena 3 ha conseguido la comedia definitiva" comentaba Juanma Fernández (Bluper) a Objetivo TV tras ver el primer capítulo de'Allí Abajo', la nueva comedia de la cadena.



María León y Joan Plazaola, los protagonistas de la serie de Plano a Plano para Antena 3, no pararon de hacerse 'selfies' con el público que se acercó hasta el Teatro Romea en Murcia para ver el estreno en primicia de 'Allí Abajo', la nueva comedia de la que son protagonistas.



Mariano Peña, Alfonso Sánchez y Salva Reina también posaron junto a los asistentes, que luego pudieron disfrutar del primer episodio de la ficción. "Me ha encantado 'Allí Abajo', salo con una sonrisa de oreja a oreja", nos dijo Daniel Jabonero de Bluper al salir del teatro.



"María León nos ha encantado", comentaban dos de los asistentes a la premiere, que volvían a casa deseando de contarles a sus madres cuál es la nueva serie que no se puede perder. "Creo que es muy divertida y que ya hacía falta una comedia así en la televisión", sentenciaba Mariló García, del blog Yo no me aburro.



Risas y aplausos de un público volcado en el estreno de la serie 'Allí Abajo', que muy pronto podrá verse en Antena 3.