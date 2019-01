Los cliffhangers de series que nos han dejado al borde del infarto en 2018

Bodyguard 1x03

La serie británica protagonizada por Richard Madden ('Juego de Tronos') se ha convertido en todo un fenómeno por sus escenas que quitan el aliento. El final del tercer capítulo nos deja con la mandíbula desencajada al presenciar una enorme explosión que envuelve a todos sus protagonistas. Es imposible seguir respirando sin ver el siguiente.

Heridas Abiertas (Sharp Objects) 1x06

Para muchos es LA serie del año. Amy Adams y Eliza Scanlen están magníficas en esta inquietante adaptación de una novela de Gillian Flynn ('Perdida'). El punto de inflexión es el final del sexto episodio, cuando Camille ve a su hermana muerta bajo los efectos de una droga y la pequeña le advierte muy seria "no estás a salvo aquí". Pelos de punta solo de pensarlo.

The Good Place 3x08

La comedia de Mike Schur ('Parks and Recreation') ha logrado más adeptos con cada temporada, y es que cada (corto) capítulo es una pequeña joya que demuestra que la reinvención de la serie no tiene límites. En esta tercera temporada, cuando pensábamos que ya se les habían acabado las sorpresas, y Kristen Bell se ven acorralados por una horda de demonios del Lado Malo y Janet los absorbe a todos dentro de su "vacío". ¡Holly shirt!

El Cuento de la Criada (The Handmaid's Tale) 2x10

Defred nos ha tenido con el corazón en un puño en su dura segunda temporada, pero si ha habido un capítulo que nos hizo levantarnos del asiento fue el final de 'La Última Ceremonia', que da paso al que perfectamente podría ser uno de los mejores capítulos del año, 'Holly'. En este final nos dejaron con el personaje de Elizabeth Moss después de haber visto a su hija Hannah por primera vez en años, completamente destrozada en mitad de la nada y a punto de dar a luz.

How To Get Away With Murder 5x07

Como ya nos tiene acostumbrados, la primera parte de la temporada de 'How To Get Away With Murder' asusta a los fans dando pinceladas de un momento futuro en el que alguien ha muerto (más bien, ha sido asesinado). Después de un capítulo de infarto, descubrimos que Annalise (Viola Davis) tiene otro secreto escondido sobre una adopción y que Bonnie está directamente implicada con la sangrienta muerte en la nieve. ¿A quién le estará cerrando los ojos?

YOU 1x09

La obsesiva serie de Lifetime (ahora Netflix) sobre el acoso ha fascinado por su vuelta de tuerca a la historia de amor convirtiéndola en un relato de obsesión y crímenes. En el penúltimo episodio de la temporada ocurre lo que todos los espectadores temían/esperaban: Beck descubre la naturaleza psicópata de Joe y los nervios la traicionan. ¿Conseguirá escapar de él?

Killing Eve 1x08

Otra de las joyas que nos ha dado 2018. Sandra Oh y Jodie Comer brillan en este baile entre asesina y policía obsesiva que culmina con un encuentro final de parraque donde demuestran el magnetismo que hay entre las dos, pero la cosa acaba como el rosario de la aurora con apuñalamientos varios. Aunque puede que las primeras imágenes de la segunda temporada ya nos hayan dicho demasiado...