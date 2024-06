Primer tráiler de Nosferatu, con Bill Skarsgard como el protagonista del remake de este clásico del cine de terror

Nosferatu, el remake del clásico del cine de terror, llegará a los cines esta Navidad, concretamente el 25 de diciembre. Ahora acaba de publicarse el primer tráiler y ya nos ha metido el miedo en el cuerpo. Su sinopsis por el momento sólo revela que la cinta "es un cuento gótico en torno a la obsesión entre una atormentada joven y el aterrador vampiro enamorado de ella que deja un espantoso rastro a su paso".

Robert Eggers, director de cintas como El faro, se encarga de este remake, y ya describió en su momento la película como una historia sobre "una mujer perseguida y atormentada por un vampiro aterrador", que no es otro que el conde Orlok, interpretado por Bill Skarsgard, el pequeño de la saga Skarsgard y conocido por haber dado vida al payaso Pennywise en la saga It.

"Está tan transformado en todos los aspectos que no sé si la gente le reconocerá el mérito. Puedes ver a Bill [como Pennywise] en el maquillaje de It; en Nosferatu no. Incluso trabajó con un profesor de ópera para bajar su voz una octava. Creo que la gente va a pensar que lo hemos retocado digitalmente, pero es solo su interpretación" revelaba el cineasta en una entrevista reciente a Comicbook.

El reparto de Nosferatu lo completan Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult y Aaron Taylor-Johnson. ¿A que tú tampoco puedes esperar para verlo?