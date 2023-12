Muere Ryan O'Neal, actor de Love Story y Barry Lyndon, a los 82 años

El actor Ryan O'Neal ha fallecido este viernes a los 82 años. Su hijo, el presentador Patrick O'Neal, ha dado la noticia asumiendo "el gran vacío" que deja en la vida de sus seres queridos, aunque no ha trascendido el motivo de su muerte. Eso sí, al actor le diagnosticaron leucemia crónica en 2001 y cáncer de próstata en 2012.

O'Neal dio el salto al estrellato con la icónica y madre de todas las películas románticas Love Story, de 1970, y junto a Ali MacGraw, cinta que que obtuvo siete nominaciones al Oscar, entre ellas la suya como actor protagonista.

De la mano del legendario director Peter Bogdanovich protagonizó ¿Qué me pasa, doctor? y Luna de papel, también en los años 70, cintas en las que compartió pantalla con Barbra Streisand y Madelyn Kahn respectivamente. La primera parte de la década fue fulgurante para el joven O'Neal, quien también se puso a las órdenes de Stanley Kubrick en Barry Lyndon.

Escena de Love Story | Paramount Pictures

Tras sus matrimonios con las actrices Joanna Moore y Leigh Taylor-Young, inició una relación con la estrella de Los Ángeles de Charlie e ídolo de los jóvenes de la época, Farrah Fawcett.

Sin embargo, su unión estuvo marcada por presuntas infidelidades de O'Neal, problemas con las adicciones y una supuesta falta de control sobre su temperamento que también afectaron a su carrera. Así, fue perdiendo relevancia progresivamente en Hollywood hasta quedar relegado a trabajos esporádicos en la década de los noventa.

"Compartiré el legado de mi padre para siempre. No me detendrán las voces externas que digan cosas negativas. Si decides hablar mal de mi padre, aunque no tengas ni idea de lo que estás hablando, se te llamará la atención", recalcó su hijo Patrick en el comunicado de este viernes.

En 2012, tres años después de que Fawcett falleciera de cáncer, O'Neal publicó sus memorias Both of Us: My Life with Farrah, en las que daba su versión del vínculo que mantuvo con el ícono femenino y trataba de encauzar su relación familiar tras un largo distanciamiento con su hija, la oscarizada actriz Tatum O'Neal.

"Ryan nunca presumió. Pero tiene derecho de presumir en el cielo. Especialmente cuando se trata de Farrah. Todo el mundo tenía su poster, él tenía a la de verdad. Y ahora se encuentran de nuevo. Farrah y Ryan. Él la ha echado mucho de menos. Qué abrazo deben estar dándose. Juntos otra vez", escribió su hijo en Instagram.