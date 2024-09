Leonardo DiCaprio, cuestionado por sus fotos en las fiestas de 'Diddy' Combs, quien dijo que era su mejor invitado: "Todo el mundo lo hacía"

El rapero y magnate musical Sean 'Diddy' Combs ha sido arrestado recientemente en Nueva York bajo cargos federales de conspiración para el tráfico sexual y crimen organizado, relacionados con una supuesta red de abuso y coerción que operó durante más de una década. Combs está acusado de organizar "freak offs", eventos que involucraban actuaciones sexuales orquestadas y uso de drogas, donde se obligaba a las víctimas a participar en estas prácticas degradantes. Aunque Combs ha negado todas las acusaciones, se le ha negado la libertad bajo fianza, lo que lo mantiene detenido mientras enfrenta un juicio federal.

Diddy, conocido por sus legendarias "Fiestas Blancas" en los Hamptons durante los años 90 y principios de los 2000, está bajo el escrutinio público debido a su relación con varios famosos, incluido Leonardo DiCaprio. En una entrevista de 2018 con Vogue, Combs reveló que DiCaprio era su invitado número uno en estas fiestas exclusivas. Fotos resurgidas muestran al actor de Titanic asistiendo a una de estas celebraciones en 1998, lo que ha generado especulación sobre su vínculo con Combs en medio de las actuales acusaciones.

Sin embargo, una fuente cercana a DiCaprio ha salido en su defensa en unas declaraciones recogidas por The Daily Mail, aclarando que "Leonardo DiCaprio no tiene absolutamente nada que ver con esto". Según esta fuente, DiCaprio asistió a algunas fiestas de Combs a principios de los 2000, cuando "literalmente todo el mundo lo hacía", pero recalca que no eran eventos extraños, sino "grandes fiestas en casas privadas".

Leonardo DiCaprio en las "Fiestas Blancas" de Sean 'Diddy' Combs | Cordon Press

Además, la fuente insiste en que el actor ya había dejado atrás ese estilo de vida hace mucho tiempo y que su enfoque está en su carrera y su relación personal. "Leo está enfocado en su carrera y en su relación, y no está pensando en absoluto en el caso federal de Diddy, con el que no tiene nada que ver".

A pesar de esto, muchas personas en redes sociales han cuestionado el distanciamiento de DiCaprio señalando que fue visto bailando en la fiesta del 50 cumpleaños de Diddy en 2019, lo que ha generado dudas sobre la verdadera relación entre ambos. Sin embargo, la fuente insiste en que "él no tiene nada que ver con ese mundo" por lo que "es ridículo que alguien suponga que se verá involucrado en esto basándose en unas cuantas fotos granuladas que tienen más de 20 años".

La complicidad de Leonardo DiCaprio con los asuntos del rapero quedan en el aire mientras las investigaciones continúan. Aunque DiCaprio ha intentado distanciarse de las acusaciones contra Combs, su presencia en fiestas pasadas genera incertidumbre sobre hasta qué punto estuvo involucrado o consciente de lo que ocurría. Sin respuestas claras, la conexión entre ambos sigue siendo un tema de debate público.