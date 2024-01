Se la juega: El vídeo de Gwyneth Paltrow cocinando una tortilla española y su curiosa forma de darle la vuelta

El amor de la actriz Gwyneth Paltrow por España no es ningún secreto, y la empresaria siempre se muestra muy conectada a nuestro país.

Hace muchos años que Paltrow decidió aprender español y en cada visita se deja empapar por sus costumbres y enamora a sus fans al hablar tan bien nuestro idioma.

Mientras que la interpretación cada vez la deja más atrás, a sus 51 años Gwyneth es toda una celebridad del "lifestyle" con su marca Goop y una gran influencer con más de 8 millones de seguidores de Instagram.

Gwyneth Paltrow haciendo tortilla de patatas | Instagram @gwynethpaltrow

Es en la red social, donde comparte momentos muy naturales de su día a día, donde ha vuelto a demostrar que tiene muy presentes las costumbres españolas.

En un vídeo que ha compartido escribiendo "al final lo conseguimos" Gwyneth hace galas de sus "dotes" culinarias haciendo nuestra típica tortilla de patatas. Eso sí, su método para darle la vuelta es más que arriesgado y ha provocado algunos sustos a los fans al verla tirar desde arriba la mezcla. Puedes verlo al completo en el vídeo de arriba .

Afortunadamente no hay drama final y consigue darle la vuelta a su tortilla sin incidentes, aunque no sin riesgo. ¿Nos estaremos perdiendo algo al no hacerlo con este método en el aire?