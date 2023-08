Gal Gadot responde a Margot Robbie y expresa lo que sintió después de haber sido elegida para protagonizar 'Barbie'

La película sobre la muñeca más famosa del mundo, 'Barbie', se ha convertido en un fenómeno y en un éxito desde el 21 de julio cuando se estrenó en las grandes pantallas. Está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, quien encarna a Ken. Se trata de uno de los estrenos más importantes de este verano.

Es difícil imaginar a alguien más siendo el papel principal de Barbie, pero recientemente, Margot Robbie revelaba que la actriz, Gal Gadot era la Barbie perfecta porque "es energía Barbie y es increíblemente hermosa, pero no la odias por ser muy hermosa, porque es genuinamente sincera y tan entusiastamente amable que es casi ridícula".

Una situación que hizo que Gal Gadotrespondiera en una entrevista en 'Flaun Magazine' aclarando que "adoro a Margot", dice Gadot, de 38 años. "Margot es una de esas mujeres de las que solo quieres ser amigo. Ella trae mucho a la mesa. Me encantaría hacer cualquier cosa con Margot y me conmovió mucho", expresa emocionada la actriz. Eso sí, revela que "ella calentó mi corazón con todo lo que dijo sobre mí. Estoy super emocionada por ellos, y estoy muy emocionada por Barbie".

Montaje de Margot Robbie junto a Gal Gadot | Warner Bros. / Getty Images

Robbie, desempeñó un papel como productor ejecutivo durante la película y por ello quería que Gadot fuera la Barbie de su película, pero por razones de agenda, no se pudo concretar que la actriz de 'Wonder Woman' protagonizara a la legendaria muñeca.

Sin embargo, fue Robbie quien interpretó el papel principal porque la directora Greta Gerwig se unió al proyecto y coescribió el guion junto a su pareja Noah Baumbach. "Le dije cuando dijo 'Sí, me uniré', no tengo que estar en la película", confesó Robbie a Teen Vogue. "Me apasiona mucho hacer esta producción, pero no puedo protagonizar Barbie o estar en la película, estoy feliz solo de producir". Sin embargo, Greta Gerwig le convenció y le dijo "no, realmente quiero escribir esto para ti", así que tuvo que protagonizar a la mítica muñeca.