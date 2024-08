David Bisbal y Will Smith sorprenden con un encuentro viral, ¿se viene una colaboración?

El reciente encuentro entre David Bisbal y Will Smith ha sorprendido a los seguidores de ambos artistas, generando una gran expectación. Todo comenzó en La Velada del Año IV, un evento organizado por Ibai Llanos en Madrid, donde tanto Bisbal como Smith, quien ha vuelto recientemente a la música, tuvieron la oportunidad de actuar y compartir escenario.

Sin embargo, el verdadero clímax llegó cuando Smith invitó a Bisbal a participar en su programa The Car Test. Este programa, donde Smith ha promocionado su nuevo álbum grabado en Ibiza, ha captado la atención por su formato innovador, en el que los artistas invitados escuchan las nuevas canciones de Smith y reaccionan a ellas.

Durante la grabación, Smith le ha mostrado a Bisbal un adelanto de su próximo sencillo Work of Art, en el que también colaboran su hijo Jaden Smith y el rapero Russ. La reacción de Bisbal ha sido entusiasta, pero ha sido su respuesta la que realmente ha captado la atención de Smith. Cuando Bisbal ha interpretado su balada Mi princesa, Smith ha quedado fascinado, exclamando que necesitaba esa energía en su música.

Este momento ha desatado una conversación entre ambos sobre una posible colaboración, con Bisbal sugiriendo que podría hacer una versión en español de la canción. Smith, encantado con la idea, insinuó que Bisbal debería ser quien haga el remix oficial.

Las redes sociales han estallado con especulaciones sobre lo que podría resultar de esta colaboración, y los fans de ambos artistas no han dejado de comentar sobre el tema. La idea de una canción que combine el estilo pop-latino de Bisbal con el enfoque más urbano de Smith ha generado una gran expectativa.

David Bisbal no es ajeno a las colaboraciones internacionales. A lo largo de su carrera, ha trabajado con artistas de renombre mundial como Rihanna, Juanes y Miley Cyrus, lo que refuerza la posibilidad de que este proyecto con Will Smith llegue a concretarse. Por su parte, Will Smith ha demostrado en numerosas ocasiones su amor por la música en español, especialmente desde su colaboración con el reguetonero Nicky Jam en 2018 para la canción Live It Up, himno oficial del Mundial de Fútbol en Rusia.

El video de su encuentro, que ha circulado ampliamente en redes sociales, sigue alimentando la curiosidad de los fans y ha dejado claro que, aunque provienen de mundos diferentes, la música tiene un lenguaje universal que ambos comparten. Con la posibilidad de una colaboración en el horizonte, los seguidores de ambos artistas esperan ansiosos cualquier noticia que confirme este emocionante proyecto.