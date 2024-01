Colman Domingo (Euphoria) reacciona a los rumores de sustituir a Jonathan Majors y ser el nuevo Kang

Jonathan Majors fue elegido como el nuevo gran villano del UCM tras Thanos, por lo que el listón estaba muy alto. Sin embargo, el actor ha durado poco en la Casa de las Ideas y fue despedido recientemente tras ser declarado culpable de acoso y agresión a su novia en su juicio.

El intérprete de 34 años ya había aparecido en proyectos como las dos temporadas de Loki y en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, por lo que se había sembrado la semilla de Kang el Conquistador en el entramado de películas y series de Marvel.

Después de esto, la compañía tiene la opción de quedarse como está con el personaje y reestructurar sus proyectos para que el gran villano sea otro como Doctor Muerte, o bien reemplazarle por otro actor, como ya han hecho en otras ocasiones con Terrence Howard y Don Cheadle o Edward Norton y Mark Ruffalo.

Jonathan Majors como Kang en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' | Marvel Studios

Así, si optan por esta segunda vía, el nombre que tiene todas las papeletas de ser el nuevo Kang es Colman Domingo, actor de series como Fear The Walking Dead o Euphoria, además de películas como El color púrpura, o Rustin, por la que está nominado al Globo de Oro al mejor actor de drama.

Colman Domingo y Jonathan Majors | Getty Images

Tras estos rumores, Domingo se ha pronunciado en declaraciones a ET, mostrándose abierto a esta posibilidad: "No lo sé, siempre estoy mirando lo que tengo que hacer en este momento... Sé que hay charlas y conversaciones por allí y por allá, y no sé hasta qué punto es cierto. Ni siquiera recibo eso de mis agentes, no puedo decir si es verdad o no. Los fans son apasionados. De alguna manera mi nombre está en el mundo y me gusta la idea de que simplemente te llamen por tu nombre y alguien hable con amor y amabilidad sobre algo, es algo bonito".

De hecho, en 2021 él mismo ya advirtió en AwardsWatch que estaba entrenando y que estaba en forma para un proyecto de esta envergadura: "Creo que quiero interpretar a un villano. Sólo quiero ser un villano. No quiero ser el bueno. Es más, quiero hacer un trabajo realmente sucio y desagradable".

Hasta ahora es una incógnita lo que hará Marvel aunque con el multiverso casi todo es posible.