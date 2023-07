Cillian Murphy da la clave para protagonizar una película de Marvel: "Nunca se sabe"

Hay varios nombres en Hollywood que las películas de superhéroes les causa indiferencia. Declaraciones como las de Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Stephen Dorff trajeron cola, siendo respondidas por acérrimos fans como Kevin Smith, Simu Liu o Samuel L. Jackson, que no dudó en responder al director de 'Pulp Fiction'.

Otro que parece que no quiere relacionarse más con este género es Christopher Nolan, quien ha dirigido en la recién estrenada 'Oppenheimer' a Cillian Murphy, viejo conocido suyo que ya estuvo a sus órdenes en la trilogía de 'El Caballero Oscuro'.

El actor irlandés encarnó al villano de Batman conocido como 'El Espantpájaros' y, desde entonces, no se ha vuelto a asomar a cintas de esta temática, centrado durante años en 'Peaky Blinders', aunque estuvo a punto de no ser elegido, como te recordamos en el vídeo de arriba.

No obstante, el ojo fan le ha situado durante muchos años como un casting ideal para dar vida al Doctor Doom en una hipotética adaptación cinematográfica. Sin duda un papel que le vendría como anillo al dedo a pesar de que Murphy vea con buenos ojos interpretar a Ken en una secuela de 'Barbie'.

Cillian Murphy en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

Las anteriores versiones no dejaron con buen sabor de boca a la mayoría de espectadores y, sobre esta posibilidad, el intérprete ha hablado en una entrevista en el podcast Happy Sad Confused dando una única clave por la que consideraría serlo.

"Sí, quiero decir, siempre se trata del guion. Entonces, si alguien envía un guion, lo leeré", ha asegurado sobre la calidad del libreto que pueda hacer Marvel para un proyecto de Los 4 Fantásticos, cuya primera entrega para el UCM ya está anunciada. "Y nunca se sabe lo que puede pasar... Eso es lo que me encanta de este negocio. No tenía ni idea de que Chris Nolan me iba a llamar para 'Oppenheimer'. Ya sabes, simplemente sucede y esa es la belleza de este negocio, es tan impredecible y salvaje...", aclaró.

A cargo del guion de 'Fantastic Four' se encuentra Josh Friedman, escritor de 'Avatar: El sentido del agua', así que quién sabe si éste será el encargado de entregarle un borrador a Murphy en un futuro.