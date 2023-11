Brooke Shields cuenta cómo sufrió un colapso en público y Bradley Cooper vino en su rescate: "Parecía Jesucristo"

Brooke Shields es una de las actrices veteranas más queridas de Hollywood y ahora ha sorprendido a todos al revelar un incidente de salud que tuvo hace poco.

Al parecer, estaba en un restaurante de Nueva York esperando a sentarse cuando empezó a tener convulsiones, cuenta a Glamour.

"Todo empezó a ponerse negro, y entonces las manos se me cayeron muertas y caí de cabeza contra el muro. Empecé a sufrir una 'grand mal seizure' (convulsión tónico-clónica), echando espuma por la boca, poniéndome azul, intentando tragarme la lengua", recuerda.

"Lo siguiente que recuerdo es que me estaban metiendo en la ambulancia. Tenía puesto oxígeno. Y Bradley puto Cooper está sentado a mi lado cogiéndome la mano. No podía pronunciar ninguna palabra. Pero pensé, 'así debe ser la muerte'. Te despiertas y Bradley Cooper está ahí en plan, 'voy al hospital contigo, Brooke' y te sostiene la mano. Y estaba mirándome la mano, mirando a la mano de Bradley Cooper y pensando, 'esto es surrealista'", relata con humor.

¿Cómo se dio esto? Según cuenta al parecer el restaurante intentó llamar a su marido, Chris Henchy, pero no respondió al momento. Así, su asistente acabó avisando a Cooper porque estaba "por allí cerca".

"Su asistente llamó a Bradley y dijo, 'Brooke está en el suelo. Chris no responde. Ve a por ella'. Así que vino y alguien llamó a la ambulancia. Y entonces pareció que había entrado con Jesucristo".

En cuanto al origen de las convulsiones, Shields explica: "inundé mi sistema y me ahogué a mí misma. Y si no tienes suficiente sodio en la sangre o la orina, puedes tener convulsiones. Así que como mujer de 58 años, no pienso limitarme la sal, ¿vale? Dejad de intentar hacerme una actriz loca o una mujer que no sabe qué coño hace. Estaba bebiendo demasiada agua porque me sentía deshidratada porque estaba cantando más que nunca y haciendo teatro y un podcast. Así que me dijeron en plan, 'come bolsas de patatas todos los días'", afirma.

