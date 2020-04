La tentación urbana

En el centro de toda esta historia está Isabel (Claudia Álvarez), una joven empresaria que viaja a San Juan del Valle para conocer a la familia de su esposo y, de paso, intentar buscar una solución a la enfermedad que padece.

Va a ser interesante ver como la urbana Isabel se adapta a un entorno campestre y natural. Aunque el verdadero reto será el proceso de integración en la familia Otero. Al descubrimiento de que su marido le mintió sobre las razones por las que no fueron a la boda, se unirá el fuerte carácter de su suegra, que no cree que esa “cocinera” esté a la altura de su adorado hijo.

Pero, por si esos dos retos no fuesen suficientes, Isabel también tendrá que enfrentar las emociones y sentimientos que despertará en sus cuñados. Daniel ya ha reconocido que la ve como una peligrosa tentación, pero ¿y Sergio? Por ahora la trata y la cuida como si fuera su hermana pero ¿hacia dónde evolucionará ese cariño?

¿Será el amor de Isabel por Aníbal lo suficientemente fuerte como para resistir lo que viene? ¿Cómo reaccionará Aníbal cuando descubra lo que siente Daniel por su esposa? ¿Se convertirá Isabel en un nuevo motivo de disputa entre los hermanos Otero? ¿Cuál será la reacción de la implacable Amparo cuando descubra lo que pasa con su nuera?

Los gallos del corral

En las otras tres esquinas de este ring sentimental tenemos a los hermanos Otero: Aníbal (Diego Olivera), Daniel (Cristian de la Fuente) y Sergio (Horacio Pancheri).

Por un lado, tenemos a Aníbal, un hombre fuerte y seguro de sí mismo. Lo conocemos como el príncipe azul de Isabel aunque pronto descubrimos que tras esa fachada de hombre atento y encantador, se esconde una cara más oscura.

En primer lugar, miente a su esposa sobre la ausencia de su familia en la boda. No han operado a su padre, sino que está enfadado con su progenitor porque prefirió a su hermano para hacerse cargo del negocio familiar. Y así también descubrimos que mantiene un duelo constante con Daniel, es como si viviesen en una competición permanente por ver cuál de los dos es mejor ¿Qué pasará con esa lucha constante de egos cuando Isabel entre a formar parte de la ecuación?

Y, además, descubrimos que sus sentimientos por Isabel no son tan intensos como dice porque si lo fueran ¿se iría de escapada romántica con su amante dejando a su mujer plantada con una familia a la que apenas acaba de conocer y donde “alguien” no acaba de verla con agrado?

Así pues Aníbal ha pasado de príncipe encantador a candidato a villano en un solo capítulo, ¿qué pasará con sus hermanos?

Daniel es todo fuerza, temperamento, arrojo y temeridad. Lo comparan con un lobo quizá por un carácter difícil de gestionar. Sin embargo, ha bastado un capítulo para que veamos que esa coraza de hombre agreste oculta, tal vez, a un príncipe azul.

Se desvive por mantener a flote un negocio que zozobra por las circunstancias y los malos modos de un vecino sin escrúpulos. Vive una relación con una mujer que tiene mucho que limpiar (su madre dixit) sin importarle lo que digan los demás. Sabe que no puede pagar salarios a sus empleados, pero los compensa con un lote de alimentos para mitigar esa situación.

Y, sobre todo, le dice a la cara a su cuñada que se siente tentado por ella. Y ahí está uno de los grandes alicientes de esta historia. ¿Cuánto tiempo soportará esa tentación sin sucumbir a ella? ¿Pesará más el respeto hacia su hermano, aunque no sea precisamente su mejor amigo, o la pasión que siente por esa mujer?

En tercer lugar, tenemos a Sergio, que por lo que hemos visto es el hijo modelo. Brillante doctor tiene una relación con la chica ideal del pueblo, lo que hace que para su madre todo sea perfecto. Pero, ¿Sergio es tan transparente como aparenta? Hasta ahora lo hemos visto como mediador entre hermanos, ¿seguirá en ese rol o entrará también en el combate sentimental por Isabel?

El misterio de los Otero senior

Si los hermanos Otero se enfrentan a tiempos convulsos, sus padres llevan años viviendo en una tempestad. Arturo y Amparo mantienen una constante pelea dialéctica por un misterio del pasado que atormenta a ambos, aunque desde distinta perspectiva. Arturo se siente culpable por algo y Amparo se culpabiliza a Arturo de algo por lo que ella se siente víctima.

Siempre es un gusto ver trabajar a Daniela Romo y César Évora y en esta historia vuelven a confirmar por qué son dos de los grandes intérpretes del género.

Daniela Romo interpreta a Amparo no solo con su voz, sino con todos y cada uno de sus gestos, con su mirada, con su actitud. Es una mujer fuerte; acostumbrada a mandar y ser obedecida sin rechistar; que tiene muy claro lo que quiere y lo que no; y que no cede ante aquello que ella considera que no está bien, que no es correcto o que no es adecuado a su estatus social, económico y moral.

Y esa rectitud e intransigencia hace que viva en un constante sinvivir a causa de sus hijos, que simplemente hacen su vida sin rendir cuentas a su madre y sin preocuparse de su opinión, lo que enerva aún más a la matriarca. No se muerte la lengua al censurar la relación de Daniel con Carolina y tampoco es demasiado diplomática al dejar claro que Isabel no encaja en su concepto de nuera ideal. Por ahora, solo Sergio parece guiarse por las pautas maternas.

Por ahora, Amparo se ha limitado a verbalizar sus reproches, pero ¿será capaz de pasar a los actos? ¿Usará ese pasado que vincula a Arturo con Carolina para separarla de Daniel? ¿Interferirá en el matrimonio de Aníbal e Isabel? ¿Cómo reaccionará cuando vea a sus hijos enfrentados por una mujer?

En cuanto a Arturo, César Évora mantiene esa imponente presencia escénica que lo hace llenar la pantalla cada vez que aparece en ella y en esta ocasión acompaña esa sensación con un cierto deje de melancolía. Arturo es un hombre que vive atormentado. Por un lado, tiene a Amparo martilleando constantemente con sus errores del pasado y del presente. Pero, por otro lado, hay como un hilo de tristeza que aún no sabemos de dónde procede.

Sabemos que mantiene una tirante relación con Aníbal y que confía en Daniel pese a las circunstancias. Además, ha recibido a Isabel con los brazos abiertos. Quizá porque su nuera representa aire fresco en una casa con el ambiente demasiado enrarecido. ¿Seguirá confiando en Daniel cuando los acontecimientos se precipiten?

La señorita de la casa y el peón

Al margen de lo que suceda entre los hermanos Otero e Isabel, hay otro romance que ya se va fraguando en esa casa. Alejandra (Nerea Camacho) ya se ha fijado en Uriel (Emmanuel Palomares) y viceversa.

Por ahora, como corresponde, andan a la gresca. Para ella es un vaquero, aunque muy guapo, atractivo e interesante. Y para él ella es la señorita de la casa un tanto engreída y prepotente. Eso sí, Alejandra ha ido un paso más allá y hasta le ha confesado a su tía que le gusta el asistente de Daniel, para gran disgusto de Amparo, que aspira a casar a su única sobrina con un buen partido y le da taquicardia solo de imaginar que pueda acercarse a un empleado del aserradero.

Alejandra y Uriel han discutido prácticamente todas las veces que se han encontrado, pero también es más que evidente que entre ambos existe un feeling muy especial. ¿Será Alejandra lo suficientemente rebelde como para desobedecer los designios de su tía y mandar a paseo al hijo del alcalde para ir de paseo con un simple trabajador?

Los villanos oficiales

En toda historia tiene que haber villanos y en esta ya hemos intuido, al menos, a tres.

El primero da lista es Carlos Molina. Una vez más a Lisardo le toca causar todos los problemas habidos y por haber. Por ahora, tiene dos frentes abiertos contra Daniel. Por un lado, el aserradero. Por otro lado, Carolina. Daniel no es de los que retroceden, pero Molina es de los que avanzan con todos los medios a su disposición y ya ha empezado a moverlos. Ha provocado un "accidente" y ha colocado un espía en el entorno de su rival. ¿Cuál será su siguiente paso?

Por ahora apenas la hemos escuchado pero ya hemos visto a Olga (Ximena Córdoba), la amante de Aníbal. Ya ha conseguido que Aníbal abandone a su esposa en la casa familiar a los pocos días de casarse para disfrutar de unos días románticos, pero ¿se conformará con las migajas? ¿Asumirá su condición de amante o querrá ocupar el lugar de Isabel como señora Otero?

Y por último tenemos a Iker, el hijo del alcalde y candidato número uno a sobrino político de los Otero. Iker por ahora ha hecho poco para ser considerado villano, pero hay frases, actitudes y comportamientos que indican que ese será su lugar en esa historia. Alejandra ha logrado pararle los pies, aunque él no haya querido darse por enterado, pero ¿podrá mantener esa barrera de contención contra ese niño rico acostumbrado a tener todo cuanto se le antoja?

Por lo tanto, sobran las razones para visitar cada tarde 'En tierras salvajes'.