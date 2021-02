'Ciudad cruel': Cemre, Cenk, Ceren y Nedim, ¿felices los cuatro?

Ceren quiere a Cenk

Desde el primer minuto de 'Ciudad Cruel' Ceren (Bahar Sahin) puso sus ojos en Cenk. Antes incluso de poner los pies en Estambul, Ceren ya se veía convertida en dueña y señora de la mansión luciendo el apellido Karaçai. Justo es reconocer que ella puso todo de su parte para alcanzar su ansiado objetivo, pero en su camino se cruzó Seniz, que ha demostrado ser infinitamente más astuta que ella.

A día de hoy Ceren tiene lo que más deseaba: el apellido Karaçai y un lugar en la mansión, pero ambos penden de un hilo. Nedim, su marido por orden y deseo de Seniz, está harto de compartir tiempo y espacio con ella y, en cuanto su matrimonio salte por los aires, Ceren saldrá por la puerta de la mansión.

Ceren se despierta: "Han matado a mi bebé" | Ceren se despierta: "Han matado a mi bebé"

Pero la joven Ceren se va a aferrar con uñas y dientes a su actual posición. La duda está en saber qué plan seguirá para conseguirlo. Su abuela le aconseja que se convierta en la esposa de facto de Nedim, mientras que ella ha preferido jugar la baza del secreto que ocultan Cenk y Cemre.

¿Qué pasará ahora? ¿Podrá Ceren afianzar su matrimonio? ¿Será capaz de ver a Nedim como a su marido y no como a un monstruo? ¿Se mantendrá lejos de Cenk o aún sueña con ocupar el lugar de su hermana? ¿De verdad quiso a Cenk o solo quiso lo que él podría proporcionarle?

Cenk quiere a Cemre

Cenk en 'Ciudad cruel' | Nova

Cenk (Ozan Dolunay) se ha ganado a pulso el título de personaje más atormentado de esta historia. Lo atormenta el pasado y su implicación en el aciago destino de Nedim. Lo atormenta su madre, convertida en un molesto abejorro incapaz de permitir que su hijo sea libre o feliz. Lo atormenta su conciencia por no haber podido proteger a ese bebé que llevaba su sangre. Lo atormentan sus sentimientos hacia esa esposa que desearía que fuera su mujer.

Pero esa pesada carga emocional que soporta Cenk no impide que sea uno de los personajes más transparentes en cuanto a sus deseos. Es cierto que Cenk se equivocó al "relacionarse" con Ceren, pero también hay que recordar que él ni le hizo ninguna promesa ni le dio ninguna esperanza de futuro ni le habló de sentimientos. Es más, ¿tuvieron alguna conversación de más de media docena de palabras? Ceren se montó la película ella sola, hizo una apuesta muy arriesgada y pagó las consecuencias de su ambición. Ella pretendía ser la araña que atrapase a Cenk en sus redes, pero la que quedó enmarañada en la telaraña fue ella.

Si bien Cenk olvidó a Ceren en cuanto la vio, no puede decirse lo mismo de Cemre. Cenk la quiere y se le nota a kilómetros.

Cenk puede decir que se casó con Cemre para proteger a Nedim, que fue la fórmula que encontró para compensar a su primo por el daño causado, pero los espectadores sabemos que, en el fondo, Cenk dijo "sí, quiero" a conciencia.

Sabemos que cada vez que Cenk monta en cólera cuando Cemre evidencia sus sentimientos hacia Nedim no lo hace por "el qué dirán" ni porque quiera defender la mentira de ese matrimonio. Cenk enfurece por celos porque se le parte el corazón cada vez que ve que el corazón de su esposa late por Nedim y no por él.

Ahora que Nedim se ha empoderado y reclama todo lo suyo, Cenk ya ha dejado claro que su primo no le quitará nada. Lo dijo en el contexto de su lucha por el puesto más destacado del consejo de administración de la empresa familiar, pero, si leemos entre líneas, Cenk tampoco parece dispuesto a dejarse quitar a su esposa.

Cenk es muy consciente de que Cemre no lo quiere o, al menos, no lo quiere como él querría que lo quisiera, pero ¿se esforzará por conquistarla? ¿Conseguirá que Cemre entienda que él si la quiere? ¿Logrará que ese matrimonio falso se convierta en real?

Cemre quiere a Nedim

Cemre y Nedim | nova

Aunque le ha costado mucho tiempo reconocerlo, Cemre (Sera Kutlubey) también tiene claro lo que quiere. Curiosamente fue la que estuvo más cerca de tenerlo, pero en la mansión Karaçai nada sale nunca como debería salir.

Ahora mismo Cemre vive en un constante mar de lágrimas, como digna hija de Seher. Por un lado, ya es consciente de que su deseo de proteger a Nedim ha evolucionado hacia otro tipo de sentimiento. Cemre ya no solo quiere proteger a Nedim de todas las amenazas que lo rodean. Ahora también lo quiere a él. Es incapaz de mantener la distancia de seguridad y, desde luego, le resulta completamente imposible ocultar sus sentimientos cuando lo tiene delante.

Pero, a la vez, se esfuerza por escuchar a su conciencia que le recuerda que es el marido de su hermana y, en menor medida, también intenta mantener las apariencias de su matrimonio con Cenk.

Cemre demostró una gran inteligencia cuando supo ver a la perfección lo que sucedía en la mansión con Nedim y demostró una gran sensibilidad cuando supo ver a Nedim como hombre y no como víctima.

Sin embargo, ahora mismo vive en medio de la ignorancia. Ignora que su hermana ha perdido al hijo de su marido. Ignora que su marido suspira por ella. Ignora que Nedim vive un matrimonio tan falso como el suyo.

Y en medio de esa ignorancia, Cemre se encuentra en un momento clave en cuanto a la toma de decisiones. Sabe que el matrimonio de Nedim y Ceren pende de un hilo, pero ¿qué sensación le provoca esa situación? Por un lado, se abre la posibilidad de que su relación con Nedim tenga una oportunidad. Por otro lado, la asusta que esa oportunidad se materialice.

Cemre tuvo la generosidad de casarse con Cenk para proteger a Nedim y también tuvo la generosidad de provocar el odio de Nedim para que se recuperase, pero ahora que Nedim está recuperado y la odia, ¿qué debería hacer?

¿Le dará una oportunidad a su matrimonio con Cenk? ¿Podrá superar sus sentimientos por Nedim? ¿Descubrirá lo que sucedió entre su hermana y su cuñado?

Nedim quiere lo que le corresponde

Nedim | nova

Si Cenk es el personaje más atormentado de esta historia, Nedim (Berker Guven) es el más ¿enigmático? ¿sorprendente? ¿imprevisible?

Cuando Nedim estaba en la silla de ruedas, lo entendíamos a la perfección pese a sus problemas de comunicación. Sin embargo, ahora que habla perfectamente, es incomprensible.

Dejando al margen su sed de venganza, perfectamente lógica y entendible, su forma de gestionar sus sentimientos es extraña, aunque quizá haya que buscar la explicación en su inmadurez. Nedim ha pasado de ser un niño de 8 años a un adulto que vive en medio de un complejo torbellino sentimental.

No es ningún secreto que quiere a Cemre, pero vive cegado por el odio de haberse creído las mentiras que ella le dijo. ¿Cómo es posible que no sea capaz de ver que aquella Cemre de aquella tarde que le destrozó el corazón no tiene nada que ver con la Cemre del resto de los días?

Aunque quizá más que las mentiras de Cemre, lo que de verdad le ha dolido, molestado y enfadado sea el anillo que ella lleva en su dedo. Probablemente Nedim fuese capaz de ver a la auténtica Cemre si no lo cegasen los celos de creerla la mujer de ese primo que le destrozó la vida.

Porque Nedim logra desconcertarnos. Por un lado, oculta la paternidad real del hijo de Ceren y suponemos que lo hace para proteger la presunta felicidad de Cemre con Cenk, pero en otros momentos parece que todo su odio se dirige directamente hacia la enfermera con mucha más virulencia que el que debería lanzar hacia su tía o, incluso, su primo.

Y ahora está en una auténtica encrucijada. ¿Mantendrá su matrimonio con Ceren? ¿Lo hará como parte de su estrategia de venganza o será seducido por su esposa? ¿Descubrirá que el matrimonio de Cemre es tan falso como el suyo? ¿Volverá a verla como es en realidad o seguirá cegado por los celos y la ira?

Por lo tanto, estamos en un momento clave en el que cualquier decisión de cualquiera de estos cuatro personajes puede alterar la vida del resto. Si Ceren consigue salvar su matrimonio, Nedim seguirá lejos de Cemre, con lo que Cenk puede tener una oportunidad de conquistar a su mujer.

Otra opción es que Nedim descubra el falso matrimonio de Cenk y Cemre. En ese caso, ¿qué hará? ¿comprenderá que Cemre lo hizo porque lo quiere o, por el contrario, enfurecerá aún más por sentirse nuevamente engañado?

Por otra parte, Cenk está enrabietado por las ansias de Nedim de recuperar sus posesiones. ¿Se convertirá Cemre en un nuevo punto de fricción entre los "primos"?

En definitiva, estos cuatro personajes permanecen cada uno en su esquina y, ahora mismo, las líneas de conexión entre esos cuatro puntos son muy variables. Partíamos del inicial Ceren quiere a Cenk, Cenk quiere a Cemre, Cemre quiere a Nedim y Nedim quiere a Cemre, pero ya sabemos que esa ecuación provoca que alguien salga herido.

¿Hay alguna fórmula que evite que alguno salga perdiendo? ¿Tal vez cerrar el cuadrado con un Nedim quiere a Ceren y viceversa? ¿Tal vez dando así una oportunidad al matrimonio de Cenk y Cemre? ¿Tal vez Cenk y Ceren acerquen posiciones con la pérdida de su bebé? ¿Tal vez así Cemre y Nedim puedan recuperar su historia en el punto en el que la dejaron?

En definitiva ¿llegaremos a ver una combinación que consiga que sean felices los cuatro?