Los zombies de 'The Walking Dead' arrasan en audiencia

Había hambre de zombie. El regreso de 'The Walking Dead' a AMC el pasado domingo arrasó en EEUU: más de 15,8 millones de espectadores vieron el primer capítulo de la segunda entrega en que la cadena ha divido la cuarta temporada.



El capítulo titulado "After" rozó el récord de audiencia con el que arrancó la temporada, cuando la serie registró 16,1 millones de espectadores, según informa el portal TV by the Numbers.

'The Walking Dead' lideró entre los espectadores de 18-49 años, público en el que registró 10,4 millones. El regreso de la serie a AMC mejoró su audiencia un 30% respecto al último capítulo emitido previo al parón, titulado "Too far gone", que fue visto por más de 12 millones de espectadores.



Los zombies con su regreso han "derrotado" en demográficos a las retransmisiones que NBC está realizando de los Juegos Olímpicos de Sochi. "Gracias a los fans, por apoyar la serie de tantas maneras. Compartimos vuestra pasión por este mundo", ha declarado Charlie Collier, presidente de AMC, tras conocer la audiencia de 'The Walking Dead'.



En nuestro país, Fox España estrenó el capítulo tan solo 24 horas después que en EEUU, convirtiéndose en lo más visto de los canales de cable, con 257.000 espectadores y 1,1% de share.