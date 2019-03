'La Voz' finaliza los 'Asaltos' con éxito al lograr una media de más de 2,5 millones de espectadores (18,5%)

AUDIENCIAS

Antena 3 fue este martes la televisión más vista de la Sobremesa (13,7%). La Sexta fue este martes la tercera cadena privada más vista (6,6%), a +2,1 puntos de su principal competidor, al que también gana en la Mañana (10,2% vs 4,9%), la Sobremesa (7,6% vs 4,5%) y la Tarde (7,4% vs 2,1%).