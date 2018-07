AUDIENCIAS DE EEUU

Los zombies se despidieron este domingo ante 16 millones de espectadores en EEUU. 'The Walking Dead' finalizó su quinta temporada manteniendo el dato del estreno en octubre de 2014, cuando batió récord histórico con más de 17 millones de espectadores en AMC.



'The Walking Dead' fue la serie más vista del día, superando a la imparable 'Empire' de Fox. Alcanzó los 10,4 millones entre los espectadores de 18-49 años (8,2 puntos), registrando su mejor capítulo de final de temporada con una audiencia de 15,8 millones.



Con 14,4 millones de espectadores de media en el primer pase de sus capítulos, ésta ha sido la temporada más vista de 'The Walking Dead', que ya cuenta con un 'spin off' que llegará en 2016 y podrá verse en España en AMC tan solo 24 horas después de su estreno en Estados Unidos.



En nuestro país, el episodio final fue visto por 359.000 espectadores y un 1,8% de share en Fox España, manteniendo el dato de su estreno. La serie logró colarse entre los 'trending topics' de la noche (#TheWalkingDeadSeasonFinale), consiguiendo ser uno de los temas más comentados en Twitter. El capítulo de la serie que emitió anoche Neox fue la emisión más vista de la cadena.