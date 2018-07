'The Americans' arranca con más de 3,2 millones de espectadores

'The Americans' arranca con fuerza en FX. La nueva apuesta de la cadena de cable se estrenó el pasado miércoles con más de 3,2 millones de espectadores (de los cuales 1,57 corresponden a la importante franja de edad entre 18 y 49 años), según informa el portal TV by the Numbers.



El estreno de 'The Americans' supera el dato logrado por 'American Horror Story' en FX, que consiguió 3,1 millones de espectadores. También supera a otra serie de la cadena, 'Sons of Anarchy', cuyo inicio fue visto por 1,55 millones.



"Estamos encantandos con los datos de 'The Americans'", ha asegurado el Presidente y Director General de FX, John Landgraf. 'The Americans' (30 de enero). La historia traslada al espectador a los años 80, en plena Guerra Fría, donde dos espías de la KGB Phillip (Matthew Rhys) y Elizabeth Jennings (Keri Russell) se ven obligados a casarse para no levantar sospechas en la capital estadounidense.