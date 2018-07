Las temáticas de ATRESMEDIA TV registran su máximo histórico (10,7%)

Las temáticas de ATRESMEDIA TELEVISIÓN registran máximo (10,7%) y son de nuevo líderes en su género y público objetivo.



Neox mantiene el resultado de julio (2,4%) y es la temática más vista entre los jóvenes (7,7%). Vuelve a ser la tercera cadena más vista entre los espectadores de 13 a 24 años solo por detrás de Antena 3 (11,8%) y Telecinco (9,5%). 'Los Simpson' vuelve a protagonizar la lista de lo más visto de las temáticas en el mes.



'Neox Kidz', el nuevo contenedor de programación infantil de Neox, logra resultados positivos en sus primeros dos meses de vida. Cada vez más posicionado entre los niños, sube en agosto a un 11,1% frente al 9,5% de julio.



Nova logra un nuevo máximo mensual: 2,4%. Se mantiene imbatible como temática femenina líder (+0,3 vs. Divinity y +1,6 vs. Nueve). Dos días de agosto registra máximo histórico y se sitúa como temática líder de la jornada con un 3,2%. Vuelve a ser temática líder en la tarde de lunes a viernes (4,4%) con las telenovelas y por delante incluso de Cuatro (4,2%). “El cuerpo del deseo” (4% y 254.000), “El clon” (3,3% y 360.000) y “Mar de amor” (3,5% y 232.000) son lo más visto de la cadena. Pero también el cine logra grandes resultados con el contenedor Supernova (2,1% y 270.000).



xplora sigue en ascenso (+0,1) y logra nuevo máximo histórico (2%). Es de nuevo la cadena líder en su género. Gana de nuevo a Discovery Max (1,7%) y a Energy (1,6%). Alcanza un 2,9% en target comercial y es la cadena favorita de las madrugadas por delante incluso de las generalistas: 10,1%. El 4 de agosto alcanza máximo histórico (2,6%).



Nitro también registra máximo mensual (2%) con un destacado 2,7% en su público objetivo, los hombres mayores de 45 años. “Vaya par de polis” es la película más vista de los canales temáticos en agosto con 612.000 y un 4,5%.



laSexta3 (1,9%) vuelve a ser la cadena todo cine líder (+0,3 vs Paramount) e iguala máximo. El domingo 24 de agosto registra la 2ª mejor marca de su trayectoria (3,1%) con el maratón de “American Pie” (4% y 404.000), que logra ser opción temática líder de su franja. Además, “La novena puerta” se coloca como la 2ª película de las temáticas más vista del mes con casi 600.000 espectadores y un 4,7%.